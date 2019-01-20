Исследователи превращают левитацию в реальность

Вчера, 23:54

Доставайте попкорн, дети, мы скоро станем свидетелями настоящей магии. Исследователи из Университета Глазго достигли левитации - им удалось приостановить полистирольные частицы в воздухе, используя только ультразвуковые акустические волны.

Однажды усовершенствованная технология может революционизировать способ взаимодействия людей друг с другом, машинами или любым материалом. Например, данные могут выглядеть как буквальные физические левитирующие объекты, которые летят к нам в воздухе. Есть также стремление, чтобы этими объектами можно было аккуратно манипулировать интуитивно понятными жестами, что облегчит их использование.

Как объяснил Стивен Брюстер, профессор взаимодействия человека с компьютером в университете: «Например, при работе над моделью автомобиля я мог бы создавать эту модель передо мной, размечая в пространстве поверхности автомобиля».

Интеллектуальные устройства также могут быть запрограммированы в случае этого технологического прорыва. Простой жест пальца в воздухе может управлять музыкальным проигрывателем, запрограммированным левитирующей кнопкой «play».

Это открытие до сих пор активно изучается, чтобы понять, как его можно применить в реальном мире.

Полеты фантазии? Не совсем, говорят физики.

Это не первый случай, когда ученые используют теорию левитации. Физики-теоретики из университета Сент-Эндрюса смогли поднять крошечные объекты еще в 2007 году - но только теоретически. Гипотеза была высказана после того, как ученые согласились, что левитация может быть результатом изменения эффекта Казимира.

Эффект Казимира, объясненный просто, заключается в том, что объекты притягиваются друг к другу. Это то, что заставляет их «склеиваться» квантовой силой. Исследуя это явление, ученые полагают, что теоретически объекты смогут левитировать.

Работая с этой теорией, профессор Ульф Леонхардт и доктор Томас Филбин из Университетской школы физики и астрономии начали вычислять и разрабатывать тип линз, которые могли бы свести на нет эффект «сухого клея», который молекулы оказывают друг на друга.

Оба физика не смогли создать реальную технологию, которая достигла их цели. Тем не менее, они написали, что их теория будет иметь радикальные последствия в сфере нанотехнологий. Если бы ученые могли найти способ заставить объекты плавать, манипулируя квантовой физикой, они могли бы создавать электрические схемы и механические устройства, работающие во всех видах окружающей среды.

Профессор Леонардт объяснил: «Сила Казимира является основной причиной трения в наномире, особенно в некоторых микроэлектромеханических системах. Микро или нано машины могут работать более плавно и с меньшим трением или вообще без трения, если можно будет управлять этой силой».

Инженеры Массачусетского технологического института были настолько очарованы этой идеей, что решили попробовать свои силы и в левитации объекта, хотя на этот раз они использовали электромагнитные принципы. Их «Левитрон» был способен подвешивать объект в воздухе, комбинируя магнитное отталкивание и гироскопический эффект волчка.

Эти конструкции показали эффективность на бумаге, но исследователи еще не разработали устройство, которое действительно могло бы заставить что-то левитировать.

Однако, кто знает, может, эта фантастическая мечта скоро станет реальностью?