Изменение климата на Земле значительно подвержено влиянию солнечной активности

Вчера, 23:51

Швейцарские ученые обнаружили, что колебания активности Солнца могут свидетельствовать об ощутимых изменениях климата планеты Земля.

Исследования, финансируемые Швейцарским национальным научным фондом, показали, что вызванное человеком глобальное потепление может показать небольшое снижение в течение следующих нескольких десятилетий, поскольку текущая активность Солнца, как ожидается, в конечном итоге ослабнет. Это снижение солнечной активности может даже привести к временному снижению температуры планеты, добавили исследователи.

Группа ученых из Физической метеорологической обсерватории в Давосе (PMOD), Швейцарского федерального института водных наук и технологий, Цюрих и Бернского университета разработали расчетную модель для количественной оценки определенных эффектов, которые деятельность Солнца будет вносить в изменение температуры плвнеты в следующем веке.

Расчетная модель показала, что после высокой солнечной активности в 1950-х годах температура планеты, как ожидается, снизится на 0,5 градуса Цельсия, как только активность Солнца уменьшится до минимума.

Директор PMOD и руководитель проекта Вернер Шмутц сказал, что такое понижение температуры будет значительным, но оно вряд ли поможет уменьшить глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

«Мы могли бы выиграть ценное время, если солнечная активность снизится и немного замедлит темпы глобального потепления. Это будет не более чем временное явление, так как за минимумом неизбежно будет следовать максимум», - сказал Шмутц.

Группа экспертов более внимательно изучила влияние солнечной активности на климат планеты в прошлом. Для создания модели климатических эффектов исследователи PMOD рассчитали радиационное воздействие Солнца. Затем ученые из ETH Zurich изучили влияние радиоактивного воздействия на атмосферу планеты. Исследователи из Бернского университета исследовали взаимодействие между атмосферой и океаном.

Затем исследовательская группа определила большее колебание радиации, попадающей на планету по сравнению с предыдущими моделями. По словам Шмутца, изучение других последствий, таких как извержения вулканов, оказывается менее убедительным, и что использование нынешней модели «является единственным способом, которым мы можем понять естественные колебания нашего климата за последние несколько тысячелетий».

«Наши последние результаты все еще являются гипотезой. Но поскольку с 1950 года мы наблюдаем стабильно сильную фазу, весьма вероятно, что через 50–100 лет мы испытаем еще одну низкую точку. Она может быть такой же интенсивной, как Минимум Маундера, который принес особенно холодную погоду в XVII веке», - сказал Шмутц.

Данные исследований также показали, что солнечные ветры воздействуют на глобальное электрическое поле планеты, которое, в свою очередь, влияет на образование аэрозоля и последующие осадки.