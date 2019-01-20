Древнегреческие, римские, индийские и китайские мифы предсказывали появление роботов

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Искусственный интеллект и робототехника сегодня являются горячими научными областями. Но даже в дивном новом мире ИИ нет ничего нового под солнцем, пишет ученый-историк Адриенна Майор (Adrienne Mayor) в книге Gods and Robots («Боги и роботы»).

В кратком и вдохновляющем рассказе Майор описывает, как древнегреческие, римские, индийские и китайские мифы представляли искусственную жизнь, автоматы, самодвижущиеся устройства и усовершенствования человека, предсказали надежды и страхи человечества в отношении роботов задолго до того, как разговорные роботы и чемпионы по компьютерным шахматам развили свои алгоритмы. Майор утверждает, что на создание мифов влияли реальные анимационные машины, изобретенные древними инженерами.

Многие греческие мифы сосредоточены на том, что Майор называет биотехнологией. Первым роботом на Земле был бронзовый гигант под названием Талос. Эта удивительная машина была создана не MIT Robotics Lab, а Гефестом, греческим богом изобретений. Более 2500 лет назад, задолго до средневековых автоматов и за столетия до того, как технологии сделали возможными самодвижущиеся устройства, греческая мифология изучала идеи о создании искусственной жизни и боролась с нерешенными этическими проблемами в отношении биотехнологии.

Талос, гигантский бронзовый робот был описан Гомером в поэме III века до нашей эры, которая рассказывает историю Ясона и аргонавтов. Гефест, бог-кузнец, создал Талоса для охраны королевства на острове Крит. Когда прибывает команда Ясона, Талос хватает камни со скалы и бросает их в моряков.

Когда колдунья Медея бросает дезориентирующий взгляд на Талоса, великан спотыкается, разрезает лодыжку о скалу и истекает кровью. Единственная внутренняя вена несла жизненную силу Талоса, вещество, называемое ichor, которое в греческих мифах дало бессмертие богам.

Рассказ о Талосе демонстрирует, как греки использовали биологические знания, сочиняя мифы о технологических существах и размышляя о будущем, в котором технология может произвести искусственную жизнь. Анатомическое слабое место Талоса было выбрано по биологической причине, утверждает Майор. Древние медицинские тексты о процедурах кровопускания описывают толстую вену лодыжки как наиболее подходящую для кровопускания у пациентов. В ранних версиях мифа гвоздь на лодыжке Талоса запечатівал жидкость, которая оживила его тело.

Другие части книги рассказывают о том, как греческие мифы представляют роботов-слуг и красивую, но лживую искусственную деву, запрограммированную на то, чтобы спровоцировать бедствия для человечества. Ее звали Пандора. Она представляет собой предупреждение людям об опасностях искусственно созданной жизни.

Майор также исследует происхождение реальных самоходных машин. Например, египтяне создали сидящую женскую статую, которая вставала, наклонялась, чтобы вылить молоко из сосуда, и садилась. Зубчатые колеса, гири и другие детали могли перемещать фигуру почти на 4 метра, как известную из ее описания.

Как объясняет Майор, древние цивилизации рассказывали истории о конфликтном желании превзойти смерть и создать искусственную жизнь. Эти же стремления вдохновляют некоторых современных гуманоидных ботов и компьютерно-мозговые интерфейсы. Но, предупреждает она, современные алгоритмические сущности имеют слабые места, как и Талос.