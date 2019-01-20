«Чудом не врезался в Землю»: Россия потеряла контроль над телескопом «Спектр-Р» из-за неизвестного астероида

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«Роскосмос» совершил резкий манёвр, чтобы избежать столкновения с астероидом AS5-2019, из-за чего телескоп резко вышел из строя. Космическое тело повлияло почти на всё: от самолётов, до смартфонов.

12 января «Роскосмос» сообщил, Россия потеряла контроль над телескопом «Спектр-Р». В ведомстве рассказали, что начиная с 10 января аппарат перестал нормально реагировать на посылаемые с Земли сигналы. Однако, до сих пор оставалось неизвестным, что же могло вызвать поломку «Спектра-Р», проработавшего больше запланированного срока целых 5 лет. При этом, учёные намеревались работать с телескопом минимум год, так как ничто не предвещало беды.

Как бы то ни было, но западные учёные подметили, что «Спектр-Р» начал работать неисправно после того, как едва не столкнулся с неизвестным ранее астероидом AS5-2019. Космическое тело пролетело возле Земли неожиданно 8 января на расстоянии от поверхности нашей планеты всего лишь в 8600 километров. Из-за этого «Спектру-Р» пришлось совершать экстренный манёвр ради уклонения от неожиданного появления космического тела.

Неожиданное появление неизвестного науке астероида, считают исследователи, вызвало на Земле целый ряд процессов, которые эксперты называют «коллапсом магнитного поля». Считается, что космическое тело вызвало экстренное обновление всей глобальной навигационной системы, которая затрагивает почти все электронные устройства: начиная от самолётов и спутников, заканчивая обычными смартфонами.

Стоит также отметить, что астероид AS5-2019 ранее не был замечен ни одним из орбитальных спутников Земли. Учёные считают, что только по счастливой случайности нашей планете удалось избежать столкновения. Хотя размер космического объекта и был невелик, но он мог нанести колоссальный урон, если бы упал в городе, достаточно вспомнить хабаровский метеорит.

Остаётся только непонятным, почему в «Роскосмосе» так и не объявили о метеорите и «коллапсе магнитного поля» Земли, ведь его влияние на работу российского телескопа очевидно. Как бы то ни было, но отвечать на этот вопрос не берутся даже конспирологи.