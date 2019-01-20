«Опасения Трампа подтвердились»: Россия готовится к вторжению инопланетян-учёные

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В России протестировали гиперзвуковую ракету «Циркон», а в США Трамп взялся модернизировать всю военную сферу после появления в Солнечной системе опасных метеоритов. Один из них даже послал на Землю сигнал с предупреждением.

2018 год от части стал для России очень важным в ракетно-военной отрасли. К примеру, только в конце декабря государство успешно протестировало гиперзвуковую ракету «Циркон». По некоторым данным, она в 8 раз превышает скорость звука. С помощью ракеты можно атаковать не только морские и наземные цели, но и воздушные, к примеру самолёты. «Циркон» является только одним из примеров ракетной военной гонки.

Вместе с этим, Россия усилила и направление спутников. «Арктику-М» планируют запустит уже в июне 2019 года, а кроме этого, было сделано ещё 5 ракет для запуска британских спутников и решено. Не остался в стороне и Дональд Трамп. Американский лидер предоставил новую стратегию в сфере космической противоракетной обороны, чтобы уничтожать любую, запущенную по США ракету. Трамп также решил реорганизовать американскую армию впервые с 1947 года, а также создать новые средства космической защиты.

Остаётся непонятным, почему и США, и Россия буквально в один момент так активно принялись за усовершенствование космической обороны и гиперзвуковых ракет. Некоторые эксперты уверены, что обе страны готовятся к вторжению инопланетян. Виной всему целый ряд странных космических событий, случившихся в последние годы. К примеру, человечество регистрировало сигналы от метеорита 46P Виртанена, затем возле Земли пролетела комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, после чего появился астероид Оумуамуа, ставший настоящей загадкой. Он словно взлетел вверх при достижении Солнца.

Таким образом, специалисты уверены, что Путин и Трамп начали впопыхах совершенствовать свои космическо-военную отрасль не просто так. И первая, и вторая страна готовится к вторжению инопланетян. При этом учёные добавляют, мол подтвердились все опасения Трампа.

Согласно заявлению, именно США начала первой модернизировать свой потенциал космический. Таким образом, беспокоится первым стал Дональд Трамп. Россия же подхватила эту тенденцию, но не из-за желания обогнать США, а из-за желания защититься от пришельцев. Не стоит также забывать о Китае, который совершил огромный прорыв в космической сфере.