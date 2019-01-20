Выхлопные газы могут влиять на развитие рака молочной железы

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Исследование показало, что загрязнение воздуха играет определенную роль в развитии болезни.

Существует лишь один шанс из 10000, что рак молочной железы у шести женщин, работавших в районе с высоким уровнем загрязнения в течение трех лет независимо друг от друга, простое совпадерие.

Итак, другими словами, почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что загрязнение выхлопными газами способствует развитию болезни. К такому выводу пришли шотландские ученые, изучавшие женщин, работающих возле оживленных дорог.

Они считают, что рак вызван выхлопными газами. Виды рака были похожи и близки друг к другу.

Ученые сосредоточились на одной конкретной женщине, которая работала на мосту, соединяющем США и Канаду, и является самым загруженным коммерческим пограничным переходом в Северной Америке.

Ежедневно через платную дорогу проезжали 12 000 грузовиков и 15 000 автомобилей. Если предположить, что объем трафика был таким же в течение 20 лет, и женщина проработала 40 часов в неделю, она могла подвергнуться воздействию выхлопа 46,8 миллиона автомобилей.

Врачи Майкл Гилбертсон и Джим Брофи из Университета Стерлинга говорят, что гены BRCA1 и BRCA2, которые работают, чтобы остановить рост опухолей, могут быть заблокированы выхлопными газами. Работа в платных пунктах моста увеличивает риск рака молочной железы в 16 раз.

Д-р Гилбертсон добавил: «Это исследование указывает на роль загрязнения воздуха, связанного с автомобильным движением, в увеличении заболеваемости раком молочной железы среди населения в целом».

BRCA1 и BRCA2 являются генами, которые играют большую роль в предотвращении рака молочной железы путем устранения дефектов в ДНК (происходящих постоянно) и предотвращают развитие злокачественных опухолей молочной железы. Приблизительно одна из 400 женщин наследует мутацию BRCA, которая подвергает их гораздо большему риску в отношении рака молочной железы.

Например, актриса Анджелина Джоли унаследовала дефектный ген BRCA и решила сделать двойную мастэктомию.

Исследователи из Стирлинга говорят, что химические вещества, загрязняющие окружающую среду, могут отключить гены, поэтому их защитный эффект теряется. Это исследование подтвердило, что у женщин не было функционирующих генов BRCA. У всех шести женщин рак начался в раннем возрасте, а рак молочной железы обычно начинается после 65 лет. Рак с ранним началом произошел до наступления менопаузы и был возвратным видом рака.

Д-р Гилбертсон сказал: «Теперь у нас есть правдоподобные механизмы для вывода о том, как супрессоры опухоли BRCA1 / 2 в этом сильно загрязненном пограничном пункте стали нефункциональными и, вероятно, способствовали продолжающемуся развитию спорадического, предменопаузального, раннего рака молочной железы у женщин».

Какие последствия это исследование может иметь для нас всех? Пока прошло немного времени с момента окончания исследования, но объяснение вызывает доверие.

Можно точно сказать, что избегать сильно загрязненных территорий - хорошая идея.