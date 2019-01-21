Ученые предупредили об опасности употребления грейпфрута и мандаринов

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Судя по всему, фармацевтические компании, зарабатывающие миллиарды долларов на витаминных таблетках, решили сделать мощный информационный вброс ради своих прибылей.

Издание iReactor внезапно сообщило доверчивым читателям, что ученые предупредили об опасности употребления цитрусовых. Например, грейпфрут весьма вреден, потому как задерживает вывод из организма лекарственных препаратов. То есть, если запивать таблетки соком грейпфрута, то можно умереть от передозировки таблетками. По поводу здоровых людей, которые не пьют таблетки, в статье ничего не сказано. Но существует существенное дополнение – этот фрукт еще вызывает аллергию.

Также некие ученые заявляют, что не менее вредны мандарины. Оказывается, фермеры их пичкают этиленом. Впрочем, как и апельсины, лимоны и так далее. Отсюда вывод. Нельзя есть фрукты, нужно пойти в аптеку и купить биологические добавки на основе цитрусовых. Или лекарства, содержащие «цедру лимона, апельсина, грейпфрута». Но за совсем другие деньги. Тогда не будет риска притока мочевой кислоты и подагры. Название института, который дал подобные результаты, iReactor не приводит.