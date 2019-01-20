«Время для маньяков»: Суперлунное затмение начнется утром 21 января

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В этом году, произошло совпадение, грозящее непредсказуемыми опасностями и катаклизмами. Полная Луна приблизится к земле на минимальное расстояние.

Мистики предупреждают, что это наилучшее время для маньяков, которые не в силах будут справиться со своими желаниями. Суперлунное затмение начнется утром, 21 января, и продлиться менее трех часов, однако н подлете к Земле, Луна успеет сделать много недобрых дел. Конечно, ученые отрицают деструктивное влияние спутника на людей. Астрономы утверждают, что статистика происшествий в подобные дни ни чем не отличается от средних данных.

Как бы там ни было, но желающие проследить за природным явлением, могут использовать даже бинокли армейского типа. Остальным гражданам, ученые рекомендуют спокойно спать и не выходить на улицы. Дело не в мистике, а в физиологических процессах. Приближение Луны влияет на любую жидкость. Стоит ли говорить, что мозг человека, как и весь его организм, содержит жидкостные формы.