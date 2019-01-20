Врачи определили самую опасную группу крови для женщин

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Многие врачи сейчас рекомендуют сдавать анализы крови будущим маме и папе, чтобы помочь рассчитать риски. В некоторых странах эти тесты даже являются обязательными.

Обычно группа крови детей повторяют группу отца или матери. Но важна совместимость крови матери и плода во время беременности. На это влияют резус-фактор и группа крови.

Не будет осложнений, если:

У партнеров одна группа крови.

У матери четвертая группа.

У отца первая группа.

Одним из анализов, которые делают беременным, является определение совместимости резус-факторов крови матери и плода. У женщины, имеющей кровь с отрицательным резус-фактором, возможны осложнения при беременности.

Однако наличие у матери отрицательного резус-фактора крови не всегда несет угрозу плоду.

Не будет конфликта при отрицательном резус-факторе и у родителей, и у малыша.

Не будет осложнений при отрицательном резус-факторе ребенка, положительном - отца и отрицательном - матери.

Резус-положительная кровь матери и резус-отрицательная ребенка также не вызовут несовместимости белков.

Однако при резус-отрицательном типе крови матери и резус-положительном типе крови плода, в крови матери могут вырабатываться антитела для разрушения «чужеродных» белков ребенка. Не стоит беспокоиться при первой беременности. В таком случае кровь еще не содержит антитела для борьбы с чужеродными эритроцитами.

Но если такие антитела в крови беременной женщины обнаруживаются, врач-гинеколог назначает ей инъекции анти-D-иммуноглобулина. Этот препарат предотвращает возможность конфликта при разных типах резус-фактора матери и плода.

Если у матери и нерожденного ребенка кровь разных типов, возможен резус-конфликт. Такой конфликт произойдет, если:

У матери кровь первой или второй групп, а ребенок имеет третью.

Мать имеет кровь первой или третьей групп, а ребенок – вторую.

С первой, второй или третьей группами крови женщины будет конфликтовать четвертая группа крови ребенка.

Опаснее всего, если у женщины, имеющей первую группу крови, рождается ребенок, имеющий вторую или третью группу. Тогда очень вероятно, что у ребенка разовьется гемолитическая болезнь.

Таким образом, получается, для женщины наиболее опасно иметь первую группу крови.

У первой группы крови существует еще одна опасность: женщины с этой группой крови раньше других истощают резерв яйцеклеток. Значит, риск бесплодия у них намного выше. Особенно сложно забеременеть в таком случае в возрасте после 30 лет.

А ведь первая группа крови очень распространена. Например, в России у 40% женщин – именно первая группа.

У первой группы крови имеется еще один негативный фактор: ее свертываемость хуже, чем этот показатель у других групп. Такой результат получили ученые из Японии. Поэтому вероятность гибели людей с первой группой крови при сильных кровотечениях выше.

Впрочем, низкая свертываемость крови имеет и свои плюсы. Вероятность тромбозов существенно ниже, значит, уменьшается риск различных заболеваний (тромбоэмболия, инфаркт миокарда, ишемический инсульт). Также люди с первой группой крови намного легче переносят заболевание малярией.

Правда, холерой таким людям заразиться легче, и болезнь протекает у них тяжелее.







