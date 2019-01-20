«Земля нагревается»: Найденные в Антарктиде под 1100 метрами льда существа могли свариться заживо

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В древнем подводном озере учёные нашли останки ракообразных. Они погибли из-за сейсмической активности местного подводного вулкана, которое нагрело водоём, скрытый под километром льда.

Озеро Мерсер находится в Антарктиде. Оно скрыто под тысячами килограммов льда на протяжении десятков тысячелетий. Будучи законсервированным, его никогда никто не видел и не трогал.

Озеро Мерсер было случайно обнаружено в 2007 году, когда учёные изучали спутниковые снимки Антарктиды. 26 декабря 2018 года исследователям удалось достигнуть этого места для проведения исследований. Учёные решили добраться до озера, пробурив 1100 метров ледяного покрова над ним. Для этого использовалась специальная дрель, представляющая собой крохотную насадку. Лёд резали большим напором тёплой воды.

После того, как километровый прорез был готов, со дна озера Мерсер на поверхность подняли первые образцы. Всего учёные наполнили озёрной водой 6 10-литровых бутылок.

Открытие же состоит в том, что озеро Мерсер имело в себе останки ракообразных и растений. Учёные решили, что в воде был осадок, но после изучения поняли, мол речь идёт о тихоходках, усиках водорослей и микроорганизмах. По словам исследователей, они могли попасть в подводное озеро примерно 10-120 тысяч лет назад с гор, когда отступал ледник. Однако, точные данные о происхождении существ будут после детального анализа.

В это же время эксперты из альтернативных течений уверены, что найденные в озере Мерсер ракообразные существа погибли не просто так. Они считают, что тихоходки могли свариться заживо, а подлёдное озеро является их естественной средой обитания.

Специалисты приводят в доказательства информацию о нагреве вод мирового океана, причём не только из-за глобального потепления, но и из-за подводных сейсмических объектов. По их словам, озеро в Мерсер относительно недавно значительно нагрелось, что и уничтожило живых организмов. Причиной может быть местный подводный вулкан и активность в недрах нашей планеты.

Как бы то ни было, ни одну из теорий считать точной до конца нельзя. Сейчас научный мир ждёт результатов анализов, после которых и можно делать предположения.