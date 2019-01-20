Ученые: Обильная потливость может быть симптомом рака костей и печени

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Обильная ночная потливость может быть признаком сразу двух видов онкологии, говорят ученые.

По данным благотворительной организации по лечению рака в Великобритании, сильная потливость, которая увеличивается в ночное время, может являться опасным симптомом рака кости и рака печени. Ученые утверждают, что люди с запущенной формой онкологического заболевания любого типа также могут испытывать обильное потоотделение.

У рака печени также существуют и другие симптомы, к примеру, неожиданная потеря веса, чувство неполного насыщения после еды, потеря аппетита, боль или припухлость в животе, зуд кожи, желтуха и чувство очень усталости. Другие симптомы рака костей включают спонтанные переломы из-за нарушения структуры кости, повышение температуры выше 38 градусов и похудение без видимой причины. По этой причине при излишней потливости лучше обратиться на консультацию к врачу.