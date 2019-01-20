Ученые наконец узнали, сколько времени длится день на Сатурне

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После десятилетий неопределенности ученые наконец-то выяснили продолжительность дня на Сатурне. Своеобразное магнитное поле Сатурна и поверхность без ориентиров уже давно мешают ученым определять его скорость вращения.

Но, благодаря данным Кассини (Cassini), теперь они раскрыли тайну. Вибрации, улавливаемые частицами в кольцах планеты, впервые позволили измерить движение Сатурна, открывая, что день на ледяной планете длится всего 10 часов 33 минуты 38 секунд.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Astrophysical Journal, частицы кольца реагируют на вибрации внутри Сатурна так же, как сейсмометр на землетрясение. Это приводит к измеримым волновым структурам.

«Частицы в кольцах не могут не чувствовать эти колебания в гравитационном поле, - сказал Кристофер Манькович, аспирант Калифорнийского университета в Санта-Круз.

- В определенных местах в кольцах эти колебания улавливают частицы кольца в нужное время на их орбитах, постепенно накапливая энергию, и эта энергия уносится в виде наблюдаемой волны».

Предыдущие попытки измерить день Сатурна оценивали его в 10 часов, 39 минут и 23 секунды, основываясь на том, что было известно о его магнитном поле из радиосигналов, полученных космическим кораблем Voyager в 1980-х годах. Другие, основываясь на данных Кассини, предполагали, что его длительность может быть где-то между 10 часами и 36 минутами и 10 часами и 48 минутами.

Кассини стартовал с мыса Канаверал, штат Флорида, в 1997 году, провел 7 лет в пути, а затем 13 лет на орбите Сатурна. В 2000 году он провел шесть месяцев, изучая Юпитер, прежде чем достиг Сатурна в 2004-м.

За это время он обнаружил еще шесть спутников Сатурна, трехмерные структуры, возвышающиеся над кольцами Сатурна, и гигантский шторм, который бушевал по всей планете в течение почти года.

13 декабря 2004 года он совершил свой первый полет около спутников Сатурна Титан и Диона. 24 декабря он выпустил зонд Huygens, построенный Европейским космическим агентством, к спутнику Сатурна Титану для изучения его атмосферы и состава поверхности.

Там были обнаружены жуткие углеводородные озера из этана и метана.

В декабре 2011 года Кассини получил изображения Луны Сатурна Энцелад с самым высоким разрешением.

В декабре следующего года он отслеживал транзит Венеры, чтобы проверить возможность наблюдения планет за пределами нашей Cолнечной системы.

В марте 2013 года Кассини совершил последний облет луны Сатурна Реи и измерил ее внутреннюю структуру и гравитационное притяжение.

«Миссия изменила наши представления о том, где могла развиваться жизнь за пределами нашей Земли», - сказал Эндрю Коутс, глава Группы наук о планете в Лаборатории космических наук Малларда в Лондонском университетском колледже.

«Как и Марс, спутники внешней планеты, такие как Энцелад, Европа и даже Титан, теперь являются главными претендентами на жизнь в других местах, - добавил он. - Мы полностью переписали учебники о Сатурне».