«Улетают в панике от Нибиру»: Морозные пришельцы с луны Сатурна заполоняют Землю-уфологи

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Инопланетяне с Титана опасаются приближения планеты Х со стороны пояса Койпера в сторону Солнца. Они покидают свой дом, и заселяют холодные регионы Земли, стараясь наладить контакт с людьми.

По мнению некоторых учёных, в нашей Солнечной системе всё же может существовать жизнь. При этом, инопланетные микроорганизмы могут обитать не на ближайшем Марсе, а на Сатурне и одной из его спутников. Речь идёт о луне Титан. Он был открыт ещё в 1655 году, но только относительно недавно выяснилось, что Титан является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, на поверхности которого постоянно существует жидкость. Спутник Сатурна также стал единственным в планетарной системе телом, которое обладает плотной атмосферой.

Титан до сих пор удивляет учёных, так недавно было установлено, что на луне идут свежие дожди. В июне 2016 года космический корабль NASA сфотографировал около северного полюса некое отражающее явление. Раджани Дхингра, доктор физики в Университете Айдахо, отмечает, что это были метановые дожди, выпадающие на галькообразную поверхность.

Сейчас исследователи активно занимаются поисками облаков над поверхностью Титана, которые должны вмещать в себе дождь. Кроме того, наличие осадков указывает, что на луне Сатурна есть времена года, который длится примерно 29,5 лет.

В сентябре же учёные нашли на Титане песчаные бури. Эксперты уверены, что это прямое подтверждение инопланетной жизни. Штормы могут состоять из органических молекул из-за химического состава атмосферы, которая состоит из азота, метана и водорода.

Открытие поразило и уфологов по всему миру. Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что луна Сатурна Титан не просто пригодна для жизни, но и заселена разумными существами. Этим объясняется «наличие» в Солнечной системе различных НЛО, но при этом полная безжизненность планет. Уфологи уверены, что на Землю летают разумные существа с Титана.

Эксперты считают, мол сейчас инопланетяне в панике покидают луну Сатурна. Виной всему является Нибиру, которая движется из пояса Койпера в сторону Земли и Солнца. Теорию о пришельцах с Титана также подтверждает и стойкость инопланетян к низким температурам, ведь чаще всего сообщения о НЛО приходят как раз с холодных регионов Земли. Кроме того, жители Титана и НЛО ни разу не были замечены на раскалённом Марсе.

Уфологи также заявляют, что морозные пришельцы с луны Сатурна не воинственны. Они ищут спасения из-за Нибиру. Якобы при необходимости, более развитая раса смогла бы с лёгкостью захватить Землю.