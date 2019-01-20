ВОЗ: противовоспалительные средства являются одними из главных угроз глобальному здоровью

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Движение против вакцин присоединилось к противодействию загрязнению воздуха и изменению климата, ВИЧ и всемирной пандемии гриппа в списке, опубликованном в понедельник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала противовоспалительные средства одной из главных угроз глобальному здоровью в 2019 году.

«Нерешительность в отношении вакцин», как выразилась ВОЗ, «угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин».

Организация добавила в своем заявлении: «Вакцинация является одним из наиболее экономически эффективных способов предотвращения болезней - в настоящее время она предотвращает два-три миллиона смертей в год, и можно было бы избежать еще 1,5 миллиона смертей, если бы улучшился глобальный охват прививками».

В отчете, опубликованном в прошлом году Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), было установлено, что число непривитых детей в возрасте до 35 месяцев увеличилось в четыре раза в период с 2001 по 2015 год. Существует несколько причин, по которым люди не хотят или отказываются от иммунизации, несмотря на легкодоступные вакцины, это, например, самоуверенность, трудность доступа к вакцинам и отсутствие доверия.

Опрос, проведенный в мае 2018 года, показал, что поддержка вакцинации среди американцев упала на 10% за последние 10 лет. Около 70% сказали, что обычные вакцины, например, от полиомиелита и кори, являются «очень важными», согласно опросу Research America и Американского общества микробиологии. Но тот же ответ в ноябре 2008 года давали 80% людей.

Недоверие к вакцинации привело к тому, что некоторые родители не иммунизируют детей, что, привело к вспышкам заболеваний, которых не наблюдалось годами, таких как корь, коклюш и эпидемический паротит.

Некоторые избегают прививок в знак протеста против крупных фармацевтических компаний, некоторые говорят, что вакцины сделаны из неприродных и небезопасных химикатов и что они предпочли бы, чтобы их дети получали лечение противовоспалительными средствами, если заболеют.

Другие утверждают, что вакцины перегружают иммунную систему ребенка или, что естественный иммунитет лучше.

«Есть инфекции, которых мы не видели в течение многих лет, или мы не можем вспомнить, когда в последний раз мы их видели, - сказал в интервью DailyMail.com доктор Майкл Ангароне, доцент медицины в Школе медицины Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго. - Поэтому они спрашивают: «Зачем мне делать прививку себе или своему ребенку, если болезнь не вокруг?» Что ж, тогда мы снова увидим больше случаев кори, эпидемического паротита и полиомиелита».

По данным ВОЗ, заболеваемость корью (очень заразная, но легко предотвратимая болезнь) увеличилась на 30% во всем мире. В период с сентября 2017 года по август 2018 года ВОЗ сообщила о более чем 41 000 случаев с 40 смертельными исходами в государствах-членах ЕС.

ВОЗ заявила, что в этом году она планирует активизировать усилия по ликвидации рака шейки матки, сделав вакцину более доступной, а также предоставив больше вакцин в Афганистане и Пакистане.

Две страны Центральной Азии были единственными странами в 2018 году, где были подтверждены случаи дикого полиовируса - в основном из-за плохих санитарных условий и низкого уровня охвата вакцинацией.