Двухминутное вдыхание запаха жирной пищи избавит от тяги к вредной еде

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Не можете устоять перед жирной пищей? Ученые говорят, что просто окружите себя ее ароматом в течение 2 минут, и ваше желание утихнет.

Как утверждают новые исследователи, вдыхания в течение двух минут запаха гамбургера или пиццы достаточно, чтобы избавиться от тяги к нездоровой пище.

Запах менее чем за 30 секунд соблазнит вас и заставит поддаться искушению. Но еще 90 секунд удовлетворят ваши чувства, согласно новому исследованию на людях.

Эксперты говорят, что производители освежителей воздуха могут разрабатывать продукты с ароматом пищи для обуздания желания людей побаловать себя жирной и сладкой едой.

Аппетитные ароматы, которые доносятся из ресторанов на вынос, способны удовлетворить желание - если их вдыхать достаточно долго. Это потому, что мозг не обязательно дифференцирует источник чувственного удовольствия, говорят ученые.

Ведущий автор профессор Дипаян Бисвас пояснил: «Окружающий аромат может стать мощным средством противостоять тяге к снисходительным продуктам».

Это может стать ключом к борьбе со всемирной эпидемией ожирения, потому что запрет или налогообложение жирных и сладких продуктов вряд ли сработает.

В исследовании доктор Бисвас и его коллеги знакомили участников с ароматом здоровой клубники, яблок, печенья или пиццы. Те, кто нюхал нездоровые варианты менее 30 секунд, с большей вероятностью захотели их получить. Но если это продолжалось более двух минут, они перестали находить их желанными и вместо этого жаждали фруктов.

В экспериментах участвовали десятки американских подростков в столовой средней школы и супермаркете, результаты были подтверждены в лаборатории.

Но доктор Бисвас сказал, что один производитель в США уже производит освежители воздуха с ароматом кексов и печенья.

Доктор Бисвас сказал: «Несколько компаний продают разные виды ароматизаторов для помещений с ароматом печенья».

Он добавил, что маркетологи все чаще используют внешний аромат в качестве стратегического инструмента, чтобы отличаться от конкурентов, привлекать клиентов, стимулировать продажи, влиять на настроение и создавать общий приятный и запоминающийся опыт покупок. Они часто используются в розничных магазинах, супермаркетах, отелях, ресторанах и кафе, самолетах и ​​на стадионах.

Например, Samsung распространяет аромат дыни в своем флагманском магазине в Нью-Йорке.

«Хотя менеджеры используют различные типы окружающих ароматов, особенно распространены связанные с едой запахи. В соответствии с недавней тенденцией, рестораны добавляют искусственные ароматы, которые могут даже отсутствовать в их меню. Например, чикагский ресторан Alinea использует горящие палочки корицы и ветви свежего розмарина в качестве окружающего аромата. Вита Урбана из Кливленда использует запах сожженных лавровых листьев и нагретой кинзы в качестве окружающего аромата, хотя шеф-повар не кладет кинзу в блюда».

Он добавил: «Учитывая известность внешнего аромата как маркетингового инструмента и популярность ароматов, связанных с пищевыми продуктами, на рынке, это исследование изучает влияние окружающих ароматов, связанных с пищевыми продуктами, на выбор продуктов потребителями».