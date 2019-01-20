Звезда сериала «Звёздный путь» увидел на Марсе признак пришельцев

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Исследователи NASA продолжают скрывать от людей факт существования пришельцев на Марсе.

На днях исследователи NASA на своей официальной страничке в социальной сети Twitter опубликовали новое видео с поверхности планеты Марс. Однако внимательные пользователи Сети, которые просмотрели видео, были озадачены странным голубым светящимся объектом, который попал в кадр. Этим же вопросом задался и известный канадский актер и легенда сериала «Звёздный путь» 87-летний Уильям Шетнер.

«Что такое блестящий голубоватый свет справа?», - написал актер в личном микроблоге в Twitter. По мнению Шетнера, он, как миллионы других интернет-пользователей, могли увидеть на Марсе признаки существование пришельцев, а голубой свет мог являться настоящим НЛО. Однако ученые NASA не комментируют данное предположение.