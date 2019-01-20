Исследование: Январские и февральские дети должны стать богатыми и знаменитыми

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Исследование, опубликованное в Journal of Social Sciences, показыват, что люди, родившиеся в первые два месяца года, часто делают успешную карьеру.

Вы не считаете ваш день рождения в январе или феврале идеальным временем, так как погода, как правило, холодная и унылая? Авторы стаьи в Journal of Social Sciences обнаружили, что большая часть голливудских звезд родились между 20 января и 18 февраля, то есть у детей, рожденных под знаком Водолея, большие шансы стать богатыми и знаменитыми.

Одна из вещей, на которой мы никогда не перестанем зацикливаться, это наш день рождения! И приятно это или нет, но факты и мифы, связанные с нашей датой рождения и знаком зодиака, всегда обязательно привлекают наше внимание. В конце концов, сравнивая черты нашего солнечного знака с нашей индивидуальностью и выкрикивая «Это точно я», мы развлекаемся, как никогда, не так ли?

Люди, родившиеся во второй половине января и первой половине февраля, принадлежат к знаку зодиака, который символизирует энергию, свободу и независимость.

Водолеи часто выглядят странно, как чудаки! Но недавнее исследование, проведенное Журналом социальных наук, показало, что люди, родившиеся в первые два месяца года, скорее всего, будут богатыми и известными в своей жизни.

В исследовании участвовала группа случайно выбранных людей из разных слоев общества, в том числе политики, ученые, писатели, спортивные иконы, певцы и актеры из истории и современности. Опрос показал, что большинство голливудских звезд родились в период с 20 января по 18 февраля. Исследование показало, что «наибольшее количество знаменитостей рождается в знаке зодиака Водолей».

Люди, принадлежащие к знаку Солнца Водолей, более склонны заниматься творческими профессиями. Их творческий характер способствует тому, чтобы они достигли славы в жизни.

Международные знаменитости, такие как Дженнифер Энистон, Опра Уинфри и Криштиану Роналду, также принадлежат к той же группе.

Типичные черты Водолея включают в себя энергичность, творческий подход и независимость, поэтому имеет смысл утверждение, что некоторые могут сделать творческую карьеру, если вы верите в астрологию.

Другие исследования показали, что люди, родившиеся в зимние месяцы, с большей вероятностью лучше учатся в школе.

Исследователи из Управления национальной статистики Великобритании проанализировали 19 различных профессий из переписи, чтобы выяснить, как соотносятся месяцы карьеры и рождения.

Они определили, что люди, родившиеся в январе, чаще всего становились врачами, что довольно удивительно, хотя увеличение сборов долгов также стало более вероятным.

То же исследование ONS показало, что люди, родившиеся в феврале, с большей вероятностью были художниками, чем в любой другой месяц.

Также было установлено, что дети, родившиеся в январе, с большей вероятностью станут руководителями.

Следовательно, Водолеи рождены, чтобы, скорее всего, иметь сказочное будущее. Но нет никаких препятствий к тому, что целеустремленная тяжелая работа по достижению вашей мечты принесет вам все и вся в жизни, независимо от того, что означает солнечный знак!