В 2019 году лето может не наступить – Россия замёрзнет из-за извержения мощнейшего вулкана

Сегодня, 13:53

Вулкан Шивелуч на Камчатке накроет Россию богатым серой газом. Он отражает солнечные лучи и тепло, что и произошло с Аляской в 1783 году, когда регион остался без лета.

236 лет назад в Исландии произошло масштабное извержение вулкана Лаки. В течении 8 месяцев, в 1783-1784 годах, непрерывно извергал лаву, пепел и вредные пары. Тогда четверть жителей Исландии погибла, но в значительной мере пострадала и вся Земля. Дело в том, что в атмосферу попало много богатых серой газов. Они отражали солнечные лучи и тепло, из-за чего множество регионов нашей планеты стали намного холоднее.

Исследователи считают, что больше всего от извержения Лаки пострадали жители Аляски. Они понятия не имели, почему июль моментально буквально превратился в зиму. По словам учёных, они изучили фотографии колец местных деревьев, которые росли в 1783 году. Согласно материалам, год был переполнен холодными температурами.

Считается, что средняя температура Аляски с мая по август составляла примерно 11 градусов по Цельсию, однако после извержения вулкана она опустилась до 6 градусов. У местного населения есть 4 легенды, с которыми связано исчезновение почти всего местного населения в прошлом. Первые два события изучить нельзя из-за давности, затем идёт вулкан Лаки и эпидемия гриппа в 1918 году.

По словам учёных, из-за погоды люди не могли выходить на охоту и рыбалку. Реки и озёра замёрзли до апреля следующего года. Это не только уничтожило часть местных жителей, но и часть прилетевших птиц.

Как бы то ни было, но сейчас некоторые исследователи прогнозируют такую же погоду в России, для которой в 2019 году лето может и не наступить. Дело в том, что недавно началось извержение крупнейшего вулкана Шивелуч на Камчатке. Последние 9 лет он регулярно проявлял активность, а недавно начал выбрасывать десятки тонн пепла в атмосферу вместе с газами, закрывающими Землю от тепла.

На опубликованных снимках видно, как по склонам активного купола уже сходит раскалённая лава. С каждым днём вулкан Шивелуч выбрасывает всё больше пепла. Эксперты считают, что извержение моет быть очень сильным. Вулкан выбрасывает пепел на многокилометровую высоту, что уже составляет опасность для полётов.

При худшем варианте, Россия просто замёрзнет из-за извержения мощнейшего вулкана, так как пепел накроет целую часть страны. Однако, скептики уверены, что извержение до критического уровня не вырастет.