«Ад на Земле»: Венера в 2019 году может устранить Землю - уфологи

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Астрофизики заявили о приближении орбиты Венеры к Земной и зафиксировали приближающиеся «космические странники», которые летят по направленной траектории к Земле.

Ученые и уфологи бьют тревогу из-за того, что в нашей маленькой солнечной системе появилась вторая планета-странник, помимо Нибиру, траекторию полета которой предсказать не представляется возможным. А на обгон горячей планеты, температура на которой достигает 460 градусов Цельсия, выдвинулись несколько инопланетных кораблей, которые земляне окрестили «фурами» из-за их странных габаритов.

По оценке известного мирового специалиста и уфолога Кристофера Джона Уолша, вполне вероятно, что цель прибытия венеруацев не агрессивное вторжение, вероятнее всего они бегут от какой-либо катастрофы к ближайшим соседям. Примерная скорость этих аппаратов превышает скорость земных ракет в несколько раз, поэтому путь будет не долгий, порядка пары месяцев. Так же из этого следует, что технологически она развиты гораздо больше жителей Земли, из-за чего и отметается версия о нападении. «Захотели бы завоевать или уничтожить, сделали бы это раньше, труда бы не составило».

Выдвинуты две официальные версии прибытия инопланетян: из-за повышения средней температуры воздуха на Венере, из-за парникового эффекта, вероятно, им не удается захоронить своих мертвых, поскольку почва не позволяет и тогда нас ждет по прибытию самая крупная «братская могила» в истории Земли. По другой версии, венеруанцы бегут от того ада, что творится на их родной планете, тогда вылетевшие на обгон «космические грузовики» доставят на нашу планету технические устройства и местную флору, чтобы ужесточить климат голубой планеты ради полной ассимиляции.

Насколько сильно будут ужесточены условия жизни землян, зависит только от этой высокотехнологичной расы, но стоит готовится к худшему, что поджарит всех. Теологи уже обозначили это явление как «ад на Земле» и «пришествие нечистого».