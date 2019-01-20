«Ад на Земле»: Венера в 2019 году может устранить Землю - уфологи

Астрофизики заявили о приближении орбиты Венеры к Земной и зафиксировали приближающиеся «космические странники», которые летят по направленной траектории к Земле.
Ученые и уфологи бьют тревогу из-за того, что в нашей маленькой солнечной системе появилась вторая планета-странник, помимо Нибиру, траекторию полета которой предсказать не представляется возможным. А на обгон горячей планеты, температура на которой достигает 460 градусов Цельсия, выдвинулись несколько инопланетных кораблей, которые земляне окрестили «фурами» из-за их странных габаритов.
По оценке известного мирового специалиста и уфолога Кристофера Джона Уолша, вполне вероятно, что цель прибытия венеруацев не агрессивное вторжение, вероятнее всего они бегут от какой-либо катастрофы к ближайшим соседям. Примерная скорость этих аппаратов превышает скорость земных ракет в несколько раз, поэтому путь будет не долгий, порядка пары месяцев. Так же из этого следует, что технологически она развиты гораздо больше жителей Земли, из-за чего и отметается версия о нападении. «Захотели бы завоевать или уничтожить, сделали бы это раньше, труда бы не составило».
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Specialists from the space agency have spotted how Venus is approaching our planet. Large “space ships” are already departing from it, having taken a trajectory to the Earth. We have enough knowledge about the climate of this planet to assume that the inhabitants of the “hot planet” are fleeing from there, or they carry some cargo with them and judging by the size of the approaching spacecraft, we can assume that these are the bodies of dead people who cannot be buried in the ground at such a high soil temperature. #venus #earth #aliens #planet
Выдвинуты две официальные версии прибытия инопланетян: из-за повышения средней температуры воздуха на Венере, из-за парникового эффекта, вероятно, им не удается захоронить своих мертвых, поскольку почва не позволяет и тогда нас ждет по прибытию самая крупная «братская могила» в истории Земли. По другой версии, венеруанцы бегут от того ада, что творится на их родной планете, тогда вылетевшие на обгон «космические грузовики» доставят на нашу планету технические устройства и местную флору, чтобы ужесточить климат голубой планеты ради полной ассимиляции.
Насколько сильно будут ужесточены условия жизни землян, зависит только от этой высокотехнологичной расы, но стоит готовится к худшему, что поджарит всех. Теологи уже обозначили это явление как «ад на Земле» и «пришествие нечистого».