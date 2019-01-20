Ученые: Отказ от алкоголя помогает наладить сон и сбросить лишний вес

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Новое исследование показывает, что безалкогольный образ жизни поможет не только сэкономить деньги, но также улучшит сон и внешний вид человека.

Согласно новым исследованиям Университета Сассекса, отказ от алкоголя в течение хотя бы оного месяца, полезно повлияет на здоровье человека. Исследование показывает, что люди, которые отказываются от алкоголя, начинают лучше питаться, получают больше энергии, быстро сбрасывают лишний вес и улучшают внешний вид кожи. Кроме того, отказ от алкоголя способен даже наладить сон человека и избавит от бессоницы.

Психолог и ведущий исследователь доктор Ричард де Виссер сказал, что в августе люди пьют алкогольных напитков меньше всего, при этом январь считается самым «алкогольным» месяцем в году.