Мерзкие конечности: Выжившие щупальца инопланетян обнаружили на Земле

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Древние инопланетяне с Нибиру, умершие во время большого потопа 13 тысяч лет назад, обнаружены в одной из древнейших гробниц Египта.

Археологи наткнулись на придавленные огромным камнем, захороненные в гробнице живые щупальца. Испугавшись, группа исследователей быстро закрыла склеп, однако успела взять биологический материал.

По итогу выяснилось, что находка является следствием Большого Потопа 13 тысяч лет назад. Ассимилирующие мерзкие конечности ранее были частью инопланетян, которые погибли вследствие неприспособленности к Земной жизни. Ассимиляция может позволить инопланетянам распространиться по всей земле и за счет приспособленной окружающей среды, захватить жизнь человеческой эпохи.

Как утверждает А. Элфорд, одном из текстов, цитируемых Ситчином, Нибиру характеризуется вполне определенно:

Когда мудрец закричит «Потоп!» —

Это идет бог Нибиру;

Это Герой — планета о четырех головах.

Бог, оружие которого Водный ураган, еще вернется назад;

Он опустится на свое место отдыха.

Известно, что Нибиру – вовсе не планета, а неприспособленный огромный корабль обитателей, для перемещения которого нужно драгоценное топливо – золото, в поисках которого Нибируанцы находятся постоянно.

Зачем Нибиру нужна Земля? Помимо драгоценных металлов, если ассимиляция щупальцами пройдет успешно, окружающая среда заставит человечество вымереть, флору изменить на инопланетную, а Нибиру использовать только как корабль. По итогу Нибируанцы могут заселить Землю и проживать здесь в своё удовольствие, однако у них это не выйдет.

Последнее пришествие Нибиру было 13 лет назад. Именно тогда один из главных пришельцев скинул щупальца, которые, по идее, должны были к нашему времени заполонить всю землю. Во время большого потопа, биологический инопланетный материал должно было распространить по воде и его изъятие из океана стало бы уже невозможным.

Однако все кончилось не так как планировалось. Пока археологам неизвестно, кто заточил выжившие ассимилирующие щупальца в гробницу, однако ясно, что именно это действие позволило к нынешнему времени человечеству выжить.

Есть предположение, что население Нибиру, подлетая к Земле, надеется, что здесь не осталось ничего живого, и они смело смогут заселить планету, однако столкнувшись с неожиданностью и препятствием кислорода, они вряд ли смогут надолго задержаться где-либо помимо Нибиру.