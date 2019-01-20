Бесплодие и каннибализм: Человечество самоуничтожится в следующие 50 лет

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К 2050 году мужчин способных ребёнка почти не останется, а урожайность сельскохозяйственных культур начнет стремительно падать из-за глобального потепления. Люди столкнутся с настоящим голодом и репродуктивным Апокалипсисом, уверены ученые.

Конец света обсуждается везде. Такой популярности тема не знала со времен библейского Ноя. Человечество погибнет из-за нападения из космоса, падения метеорита, извержения вулканов, эпидемий, ядерной войны, предполагают эксперты. Но все закончится намного драматичнее, уверены экологи, климатологи и медики с ними согласны.

Человечеству грозит бесплодие и каннибализм. И произойдет это в следующие 50 лет, считают ученые.

Специалисты Медицинской школы Университета Вашингтона выяснили, что мужчины теряют способность воспроизводить потомство. 43 тысячи добровольцев со всего мира приняли участие в исследовании качества спермы. Результат шокировал экспертов – качество спермы за последние 40 лет снизилось на 53%. От показателя в 99 млн на 1 мл биоматериала в 70 годах прошлого столетия в 2011 году осталось всего 47 млн на тот же объем. Несложно подсчитать, что каждый год вероятность зачать ребенка падает на 1%.

Ситуация выглядит тем более удручающе на фоне популяризации отношений между однополыми партнерами. Но главными причинами такого удручающего положения ученые все же считают малоподвижный образ жизни, стрессы и глобальное потепление.

Исследователи из Университета Восточной Англии отмечают, что на фертильности всех биологических видов сказывается температура окружающей среды. Профессор Мэтт Гейдж инициировал проведение эксперимента, в результате которого было выявлено, что изменение температуры влияет не только на качество спермы, но и на ее количество, что снижает шансы на размножение еще больше. Примечательно, что сперматозоиды, которые все-таки смогли попасть в женский репродуктивный орган, в половине случаев все равно погибали. А если потомство удавалось зачать, то оно было почти стерильным, не оставляя шансов для выживания вида.

Таким образом, очевидно, что изменение климата и глобальное потепление приведет к мужскому бесплодию в ближайшие несколько десятилетий. Но даже то количество людей, которое сможет появиться на свет, несмотря на почти тотальное бесплодие, обречено на гибель. Они умрут от голода, познав самое страшное зло из всех возможных – каннибализм.

Речь идет о вынужденном каннибализме для выживания, который не имеет никакого отношения к расстройствам пищевого поведения. Солнечная активность, ураганы и прочие природные катаклизмы с каждым годом уничтожают все больше посевов. Уже сейчас граждане даже самых благополучных стран страдают от голода, а из-за глобального потепления количество природных катаклизмов будет расти. Последний удар нанесет солнечная активность, которая тоже показывает стабильный рост. Солнце просто сожжет посевы, не дав им превратиться в зрелые плоды. Сеять станет бесполезно, леса исчезнут, а вместе с ними и животные. Человек останется один на один с самым страшным врагом – самим собой.