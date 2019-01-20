Тихий океан захвачен: Землетрясение у берегов Мексики может быть очередной диверсией Нибиру

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Поземные толчки по всему тихоокеанскому побережью могут быть не связаны с естественными природными процессами, считают эксперты. Инопланетный десант под прикрытием воды тестирует свое вооружение в условиях Земли и ищет слабое место на суше для атаки.

Аномальные зоны-треугольники – порталы в пространстве, через которые пришельцы прибывают на Землю, уверены некоторые исследователи. Их цель понятна – захват Земли. Наша планета лакомый кусочек, каких во всей вселенной может больше не быть. Естественно, что такой кусок хотят все, но сначала придется уничтожить человечество. И это уже происходит.

Нибиру появилась вблизи Земли всего несколько месяцев назад, а Тихий океан уже захвачен пришельцами. Самым весомым аргументом в пользу этой теории считается возросшая геологическая активность. Если проанализировать ситуацию за последние полгода, то станет понятно – Тихий океан трясет несколько раз в день. Землетрясения разрывают Индонезию, Филиппины, Курилы, Камчатку, Аляску, Японию и теперь добрались до Мексики.

По мнению группы исследователей, эти землетрясения вызваны влиянием гравитационного поля Нибиру на Землю, в результате чего тектонические плиты стали двигаться быстрее, создавая мощные колебания и образуя новый рельеф поверхности планеты. По мнению другой группы конспирологов, землетрясение у берегов Мексики может быть очередной диверсией Нибиру. Они считают, что Тихий океан нам больше не принадлежит. Его глубины стали базой для оккупантов из космоса. Через порталы в Филиппинском треугольнике, который, кстати, находится почти на той же северной широте, что и Бермудский, отряды диверсантов попадают на Землю, точнее на дно Тихого океана и начинают искать слабое место для начала атаки. Землетрясения – это результат испытания вооружения захватчиков с Нибиру в новых условиях и диверсии с целью выяснить, какая часть суши более всего подходит для полномасштабного вторжения.

Проверить, что находится на дне океана не представляется возможным. Пока человечеству доступно для изучения менее 10% всего мирового океана, поэтому предполагать можно что угодно, но загадка Филиппинского треугольника все еще не разгадана, значит там действительно может находиться что-то за гранью нашего понимания.