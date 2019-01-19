«Прощенья нет, мы близко!»: Учёные получили сообщение от пришельцев с подлетающей Нибиру

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Злобная планета Х летит к Земле, чтобы отомстить людям за смерти нибируанских учёных. Эксперты утверждают, что американские военные сбили не один десяток исследовательских кораблей ануннаков, которые посещали Голубую планету для изучения в мирных целях.

Уже несколько тысячелетий люди по всему миру сообщают об обнаружении неземных летательных аппаратов. Долгое время земляне только наблюдали за таинственными гостями, однако, никаких действий или контактов с пришельцами не было до середины 20 века.

Но вот с конца 1960-х годов стали всплывать сообщения о том, что в США американские военные сбивают обнаруженные инопланетные корабли и проводят над экипажами «тарелок» различные эксперименты.

Очевидцы множество раз сообщали о сбитых аппаратах и об обнаруженных в полях останках НЛО. Также очевидцы, живущие неподалёку от военной базы «Зона 51», передавали информацию о том, что видели, как военные истребители преследовали и обстреливали шарообразные объекты, которые хаотично передвигались, пытаясь уйти от погони.

Множество свидетелей произошедшего пропали, а часть других очевидцев изменили свои показания, в которых указали, что ошиблись и приняли за НЛО облака, солнечные блики и другие природные явления.

Новостные издательства, выпустившие в 1994 году новость об обнаруженном НЛО, резко написали опровержение — в следующем выпуске они уже утверждали, что инопланетным кораблём на самом деле оказалась обычная шаровая молния. И только через 15 лет, в 2006 году, уволившийся сотрудник признался, что к ним в редакцию приходили молодые люди в штатском и вели долгую беседу с главным директором, после чего он приказал написать опровержение на предыдущую новость об инопланетном корабле.

И вот в начале января учёные из Голландии получили зашифрованный сигнал из космоса, который расшифровали только несколько дней назад. Дешифровкой занимался искусственный интеллект, специально запрограммированный для декодировки неизвестных алфавитов.

Программа выдала десятки различных интерпретаций присланных сигналов. Однако, большинство из них не несли какой-либо смысловой нагрузки. И лишь только одна из вариаций несла в себе текст, содержащий осмысленную и правильно построенную фразу.

«Не вернулись 730 ануннаков. Убиты они. Вся ответственность лежит на Земле, на её жителях. Прощенья нет, мы близко!», - именно так машинный интеллект расшифровал далёкое послание.

Среди экспертов началась волна паники и истерии. Учёные и уфологи многих стран собирают срочные совещания, на которых обсуждают возможные пути решения из сложившейся ситуации.

Ну а пока эксперты пытаются вычислить, на каком расстоянии находился источник сигнала и с какой скоростью он движется в сторону Земли, чтобы высчитать приблизительное время, через которое злобная планета Нибиру прилетит, чтобы свершить своё возмездие.