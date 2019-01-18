Учёные создали монстра с несколькими головами, чтобы победить рак

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Специалисты Женевского университета разобрались в генных цепях, встречающихся как у простейших форм жизни, так и у людей.

Работа учёных была сконцентрирована вокруг трёх генов: Wnt3, Wnt5 и Sp5. Каждый из них участвует в регенеративном процессе у гидр, когда тем необходимо вырастить новую голову. Взаимодействие между этими генами можно сравнить со стоппером, который пропускает такое количество молекул, чтобы вырастить лишь одну голову. Учёные долго изучали этот процесс, пока им в лабораторных условиях не удалось создать миниатюрного монстра-гидру с несколькими головами. При этом каждая голова абсолютно нормальная и сохраняет полную функциональность.

Действительно значимым появление многоголового монстра является потому, что такие же гены с такими же функциями и такими же процессами есть не только у гидр, но и у млекопитающих, в том числе, у людей. Стоппер, не позволяющий большинству людей родиться с несколькими головами, срабатывает один раз – в эмбриональный период и, вероятно, больше не может быть запущен заново. Учёные также отмечают, что главный ген этих процессов - Wnt3 – является решающим фактором возникновения некоторых видов рака, поэтому манипуляции с Sp5 могут победить или предотвратить эти болезни. Но точно это будет известно после повторения опыта с гидрами на млекопитающих.