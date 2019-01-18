Огурцы повышают потенцию – эксперты

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Зеленый овощ является залогом мужского здоровья, уверены исследователи. Особенно если употреблять его в маринованном виде.

Овощи – это витаминный клад, уверяют диетологи и эндокринологи. Они не только помогут сбросить лишний вес и нормализовать кровообращение, но и являются прекрасным источником витаминов и микроэлементов.

Это же касается и переработанных овощей. Например, соленые огурцы не только сохраняют почти все витамины, но и обогащаются в процессе консервации дополнительными солями натрия, хлора и магния, которые повышают потенцию.

Кроме того, огурцы в избытке содержат клетчатку, которая способствует заживлению микротрещин и улучшает циркуляцию крови в сосудах, что также способствует приливу крови в половой орган.

За это свойство огурец эксперты назвали «русским женьшенем».

Еще один плод, но уже из тропиков, может положительно сказаться на потенции. Очень похож на огурец экзотический овощ бамия. Плоды бамии не только благотворно влияют на потенцию, но и укрепляют иммунитет, улучшает зрение, и помогает в лечении простуды.

Незаменим это овощ и для диабетиков. Он прекрасно регулирует обменные процессы и нормализует уровень глюкозы.

Употреблять его можно также как и огурец: сырым, консервированным, а также в супах или рагу.