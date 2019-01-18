«Грохот и адская вонь из глубин»: Черное море может взорваться из-за избытка серы и метана

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Плиты у границы разлома пришли в движение, что привело к выделению из недр Земли большого объема ядовитых газов. Любое незначительное нарушение структуры черноморского дна может привести к глобальной катастрофе, пострашнее любого Апокалипсиса или сценария Нибиру.

Все атрибуты настоящего ада сейчас можно найти на территории России. И непонятный зловещий грохот, и адская вонь, и кипящие грязевые вулканы – все это есть в избытке на дне Черного моря. И это без преувеличения может привести к тому, что Крымский полуостров, а за ним и вся планета просто утонет в огне.

Сейсмологи обнаружили, что Черное море стало «хранилищем» слишком больших запасов сероводорода и метана. Так произошло из-за того, что разлом на дне стал расширяться, что привело к схлопыванию известковых пород, из которых стал высвобождаться газ, но еще больше выбросов сейчас происходит из самого разлома.

Начиная с 2016 года, очевидцы стали фиксировать в Черном море необычные явления. Непонятные бульканья недалеко от берега, там, где глубина более 10 метров, могли вдруг превратиться в фонтан грязи, причем появление фонтана часто сопровождалось громким хлопком и сильным запахом тухлых яиц, который, как известно, дает сероводород. После этого поднимался шторм и на берег выбрасывало дохлую рыбу. По словам экологов, площадь замора иногда превышала 40 тысяч квадратных километров.

Все это происходило и раньше, но такие масштабы наблюдали только после землетрясения в 1927 году, которое произошло недалеко от Ялты. После этого землетрясения из моря поднимались огненные столбы высотой до 1000 метров, а ядовитые испарения унесли многие жизни.

Сценарий наших дней может быть гораздо драматичней. Черное море за последние сто лет приняло в свои воды такое количество ядовитых стоков из Днепра, Дуная и других рек, что последствия даже небольших подземных толчков могут быть катастрофическими. Ученые сравнивают последствия с падением метеорита размером с половину Луны.

Черное море может просто взорваться, если концентрированный сероводород поднимется на поверхность и вступит в контакт с воздухом. Взрывы прокатятся по всему Черному морю, что приведет к активности грязевых подводных вулканов, движению тектонических плит по все планете и кардинальному изменению рельефа Земли. Но самое страшное не землетрясения и извержения вулканов.

Обогащенный метаном и кислородом сероводород поднимется в атмосферу и вернется на поверхность дождем из концентрированной серной кислоты, так что когда пройдет угроза удушья от выброса ядовитых паров, любое органическое соединение растворится под струями серной кислоты, но даже тем, кто сумеет уцелеть, ничего хорошего можно не ждать – серная кислота разъедает даже метал, так что, когда еда и вода в пластиковых упаковках кончится, есть и пить будет совсем нечего.