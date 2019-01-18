Астраханские медики провели уникальную операцию больному с эпилепсией

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Нейрохирурги удалили эпилептогенный очаг в мозге пациента. Операция проходила под контролем электроэнцефалографа.

Нейрохирурги из Александро-Мариинской областной клинической больницы при содействии нейрофизиологов провели уникальную операцию пациенту, который страдал эпилепсией. В головном мозге мужчины был удален эпилептогенный очаг, данное оперативное вмешательство проводилось под контролем электроэнцефалографа. Медики рассказали, что перед удалением данного участка головного мозга его биоэлектрическая активность была изучена прямо на операционном столе.

Напомним, что пациент поступил в отделение нейрохирургии с жалобами на приступы эпилепсии, во время которых он терял сознание, прикусывал язык, а его руки и ноги подвергались судорогам. Длительность приступов достигала 30-40 секунд, до 5-6 раз в месяц. Мужчина ранее лечился амбулаторно, но эффекта это не давало, поэтому ему предложили провести такую операцию

Это первый хирургический подход лечения эпилепсии в практике астраханских медиков. Удачный настолько, что пациента теперь больше заботит вопрос о снятии инвалидности. Операция действительно прошла успешно, пациента уже выписали и сейчас он проходит период реабилитации. Приступы эпилепсии у мужчины прекратились. Теперь такие операции могут поставить на поток и обеспечить людей, страдающих эпилепсией, качественно новым уровнем жизни.