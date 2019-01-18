Космический мусор на орбите Земли может вызвать хаос и войны

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Специалисты забили тревогу и обеспокоены засорением околоземной орбиты.

США, Япония и Россия больше всех засоряют околоземное пространство, это стало известно из доклада, который подготовлен к «Королевским чтениям» экспертами МГТУ имени Баумана. Эти страны выбрасывают около 90% от общего количества космического мусора.

По данным на 2017 год, масса мусора на орбите составляет уже больше 7 тысяч тонн и это количество продолжает расти примерно на 2-3 % ежегодно. В документах отмечено, что этот мусор состоит из 18000 объектов, которые больше 10 см и примерно 150 миллионов совсем маленьких, размером до 1мм.

Самое большое количество мусора получается из-за столкновений орбитальных аппаратов. Также там есть недействующие спутники и их фрагменты, которые оторвались в процессе запуска.

Эксперты утверждают, что космический мусор и столкновения с ним могут привести к очень опасным последствиям. Многочисленный запуск спутников, выведение их из строя и превращение в обломки может привести к абсолютной непригодности ближний космос и работу остальных спутников. Таким образом, человечество останется без связи, что вызовет хаос и панику.

Также эта проблема может создать трудно прогнозируемые международные конфликты из-за вероятных повреждений МКС, а на фоне сложившейся политической обстановки возможны даже войны.

Специалисты из МГТУ предложили метод решения сложившийся проблемы. Необходимо создать спутник, который будет удалять крупный космический мусор на орбиту захоронения.