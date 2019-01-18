Разгадка тайны 58-летнего гена кукурузы открыла новые возможности для селекции растений

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Учёные выявили новый процесс размножения растений с возможностью развития генов, способствующих защите от вредителей.

Ещё 58 лет назад учёные обнаружили мутантный ген, ответственный за красные пигменты в кукурузе. Тайна заключалась в спонтанной мутации генов, которая заставляет красные пигменты проявляться в различных тканях растений кукурузы, таких как ядра, початки, кисточки и даже стебли, в течение нескольких поколений, а затем исчезают в последующем потомстве.

Используя ткани гибридных растений, методы РНК-сегментирования и инструменты клонирования генов, учёные нашли ген Ufo1, который присутствует только в кукурузе. Исследователи обнаружили, что Ufo1 контролируется транспозоном — «прыгающим геном» — который сидит близко к гену Ufo1. Транспозоны — это последовательности ДНК, которые перемещаются из одного места в геноме в другое и могут влиять на экспрессию близлежащих основных генов. Суринда Чопра считает, что это может быть «главным регулятором», который при чрезмерном воздействии сигнализирует растению, что оно находится в состоянии стресса, даже при отсутствии стресса.

По словам учёного, разгадка тайны гена кукурузы открывает новые возможности для селекции растений. Изучение того, что контролирует регуляцию нормального Ufo1, приблизит науку к реалистичному процессу размножения, в котором станет возможным поработать экспрессию генов для защиты растений от вредителей.