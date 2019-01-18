Ученые хотят отправить специальный аппарат для изучения Марса и Фобоса

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Исследователи научно-производственного объединения Лавочкина решили направить на Красную планету аппарат, который даст возможность изучить ее полностью. Работать он будет дистанционным и контактным методами.

Ученые готовят доклад, в котором будут представлены полные расчеты запуска на Марс специального аппарата для его изучения. Известно, что предстоящая экспедиция также совершит посадку на Фобос и доставит ранее неизученное вещество спутника Красной планеты на Землю. Напомним, что экспедиция «Фобос-грунт», которую проводили российские исследователи не увенчалась успехом, но эксперимент не собираются останавливать, ведь на Совете по космосу РАН поддержали идею ее продолжения.

Ученые уверены, что доставка образцов грунта Фобоса необходима для дальнейших миссий по контактным исследованиям небесных тел Солнечной системы. Специалисты до сих пор изучают образцы лунного грунта, доставленные на Землю четыре десятилетия назад. Старт космического аппарата с Земли запланирован в диапазоне 2026-2035 годов. Выведение космического аппарата на траекторию перелета к Марсу выполняется с помощью ракеты-носителя и разгонного блока тяжелого класса. В качестве основного варианта средства выведения они рассматривают создаваемую в России тяжелую ракету «Ангара-А5» с разгонным блоком «КВТК».

Напомним, что ранее стало известно, что Китай готов сотрудничать с Россией в проекте строительства.