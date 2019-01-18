Обитатели Нибиру? С МКС засекли 10 странных космических объектов вблизи Земли

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При приближении объектов внезапно камера сменила ракурс.

Наблюдатели за онлайн-трансляцией с МКС заметили на кадрах странные объекты, которые находились на одной орбите со станцией. Свидетели утверждают, что подобное уже наблюдали некоторое время назад, и вот снова повторяется история с возникновением на нашей орбите загадочных объектов. Такие явления происходят периодически и этому есть объяснения.

Уфологи дали свою оценку этим событиям и пришли к выводу, что эти 10 странных космических объектов вблизи Земли ни что иное, как обитатели Нибиру, которые уже проводят исследование обстановки на планете и вокруг неё. Они считают, что это спускаемые аппараты жителей загадочной планеты. Объекты передвигаются группами, исследуя близлежащие планеты и спутники в пределах пояса астероидов и объекты самого пояса. Это говорит о том, что обитатели Нибиру уже начали изучать нашу систему и планету. Как гласят древние писания Шумеров - они прилетали уже ранее к нам для добычи золота, тогда и был создан человек. Загадкой для учёных остаётся тот факт, для чего они прилетают в этот раз, что нужно будет от человечества теперь. По мнению уфологов, существа с Нибиру нашей планете и расе могут либо помочь, либо поработить и уничтожить ради ресурсов.