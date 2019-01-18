«Нибиру ни при чём»: Активность падения астероидов на Землю связана с ЧП в Солнечной системе – ученые

Сегодня, 11:08

Ожидается, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером может обрушиться на Землю уже в ближайшие годы.

Исследователи заметили эту тенденцию, что многие ударные кратеры датируются последними несколькими сотнями миллионов лет. Старших немного.

«Это было удивительно. Мы видим следы, но что на самом деле стало причиной этого?», - сказала Сара Мазруэй из Университета Торонто, ведущий автор сегодняшней статьи.

Если астероидный всплеск подтвердится, виновником может стать древний катаклизм в поясе астероидов Солнечной системы. Время от времени астероиды врезаются друг в друга, формируя части скальных фрагментов, которые продолжаются на аналогичных орбитах. Со временем тепло Солнца может подтолкнуть семейства астероидов к новым позициям. К тому же пояс астероидов между Марсом и Юпитером могут покинуть все астероиды. Ученые уже намекали на то, что за последние несколько сотен миллионов лет поверхность нашей планеты была разрушена больше, чем обычно. История Земли простирается на 4,5 миллиарда лет, но большинство крупных ударных кратеров, по-видимому, сформировались относительно недавно. Тем не менее, геологи, как правило, списывали это на смещение в данных: со временем они думали, что выветривание или тектоническая активность просто стерли следы большинства старых кратеров. Ученые не только пытались опровергнуть или подтвердить более старые догадки, но и искали новые тенденции в изменении понимания природы астероидов. Активность падения астероидов на Землю связана с ЧП в Солнечной системе, подчеркивали эксперты, другие были уверены, что Нибиру тут ни при чем, но все же не могли объяснить ситуацию с постоянными бомбардировками Земли. Но в 2014 году Ребекка Гент придумала способ обойти спорный момент.

В то время как кратеры на Земле страдают от тектоники плит и погоды, лунные «шрамы» просто сидят там, инертные, как отпечаток ботинка космонавта. «Луна - это капсула времени», - сказала ученая. Она и ее коллеги идентифицировали 111 лунных кратеров диаметром не менее 10 километров. Затем они измерили скалистость вокруг кратеров, используя инфракрасные данные с лунного разведывательного орбитального корабля NASA, оценив возраст для каждого из них. Их статистический анализ показал, что примерно с 290 миллионов лет назад и до настоящего времени большие столкновения сотрясали поверхность Луны в 2,6 раза чаще, чем в предыдущие 710 миллионов лет. Этот скачок произошел примерно в то же время, что и самое крупное массовое вымирание на Земле, известное как «Великое умирание», когда вымерло около 90 процентов всех видов. Причины этого исчезновения обсуждаются и по сегодняшний день. Группа также провела перепись 38 крупных кратеров на Земле, с тем чтобы получить второй, независимый набор данных. Но они знали, что будет трудно доказать, что можно доверять фрагментарной записи старых столкновений, сохранившихся на земной коре.

Таким образом, команда попыталась измерить сотни миллионов лет изменений на Земле, но все же есть опасения, что в Солнечной системе может повториться ситуация со столкновением с астероидом. При этом российские ученые предупредили, что такая опасность и вероятность, как никогда есть.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное - в 2068 году», - говорится в тезисах доклада, который будет озвучен на чтениях в конце января экспертами из кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета.

Таким образом, активность падения астероидов на Землю связана с ЧП в Солнечной системе и может повториться уже в ближайшем будущем.