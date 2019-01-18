«Добрались до тайн»: Нибиру мстит Японии извержениями вулканов из-за секретных открытий

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На этот раз планета-убийца Нибиру добралась до японского острова Кутиноерабу.

Недавно в Японии произошло очередное извержение вулкана, во время которого был выброшен в воздух пепел и дым на 6 км. К счастью, никто не пострадал из живущих там 109 человек, но, как убеждены конспирологи, это было одним из последних предупреждений. Они предполагают, что Япония вмешалась в дела ануннаков на Земле, и готовила представить эти факты перед мировой общественностью, чтобы наконец-то начать борьбу с внеземной цивилизацией, которая не первый месяц обворовывает нашу планету, унося запасы золота.

Японцы, по мнению конспирологов, добрались до тайн, которых лучше в таком случае не знать. И теперь планета-убийца Нибиру мстит Японии извержениями вулканов из-за секретных открытий, совершенных ими при использовании нано-технологий. К слову, это вполне возможно из-за того, что в плане технического прогресса страна восходящего солнца всегда находится на передовых позициях.

Поскольку ануннаки пресекают всячески вмешательство в их дела в космосе и на нашей планете, то вполне вероятно, что для Японии конец света может настать первым. Из-за неудачного расположения страны ее в скором времени могут настигнуть, по мнению конспирологов, новые стихийные бедствия, в том числе и цунами, из-за чего есть большой риск, что Япония в скором времени из-за Нибиру уйдет под воду навсегда.