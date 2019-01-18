Учёные: на МКС найдено более 100 видов грибов и микроорганизмов

Сегодня, 10:00

Учёные обнаружили, что на пробах, которые были привезены с МКС, есть грибы и бактерии, постоянно обитающие на коже человека. Также они нашли грибы, которые могут повреждать материалы.

В общем на МКС найдено более 100 разновидностей микроорганизмов: 64 бактерий и 34 вида грибов. Эта информация стала известна из доклада ИМБП, который опубликовали на сайте. Жизнедеятельность этих «микрожителей» может принести технологические риски и вред здоровью.

Исследования воздушной среды и оборудования отсеков проводятся постоянно. Сейчас специалисты отобрали около 1500 проб. Среди бактерий найдены стафилококк и дифтерийная палочка, а также бактерии Bacillus, которые образуют споры.

Эти организмы могут развиваться и повреждают искусственные и природные материалы. Так, учёные пришли к выводу, что для МКС нужно разработать новые химические и физические методы защиты от микробов.