Рептилоиды с Нибиру: Около вулкана Попокатепетль на видео снята инопланетная «охота» за золотом

Сегодня, 08:12

В Мексике иностранцы заметили необычное явление, есть предположение, что это были инопланетяне, угрожающие жизни человечеству.

Группа туристов, отдыхающая вблизи действующего Вулкана в Мексике под названием Попокатепетль, сняла на видео неопознанный летающий объект. На предоставленном фото видно, как Пламенная летающая тарелка набирает скорость и сначала не решается подняться вверх. Позже, немного полетав над небольшим куском вулкана, тарелка взмыла в небо и с невероятной скоростью скрылась с кадра.

Конспирологи, просмотрев видео, утвердили, что объект на видео не что иное, как рептилоиды с Нибиру. Объяснили они своё суждение следующим образом.

Дело в том, что те самые рептилоиды, так называемые «ануннаки» берут своё начало из странствующей планеты Нибиру. Ожидается, что иноземная цивилизация уже начала посещение нашей планеты для того, чтобы забрать добытое землянами золото. Известно, что траектория Нибиру напрямую зависит от управления рептилоидов и только они в силах управлять своим «кораблем».

Уфологи сообщают, что если земляне будут сопротивляться воли пришельцев, их планета будет способна уничтожить на мелкие куски Землю.

Сейчас история повторяется в точности, как во время пришествия миллиарды лет назад. Именно поэтому уфологи в один голос утверждают, что на видео снят не новый вид жизни, а хорошо забытый старый, который способен уничтожить всё живое.

Известно, что сейчас в вулкане Попокатепетль рептилоиды добывают первые запасы золота, однако если люди начнут сопротивление, это закончится концом эпохи всего человечества.