«Сигнал SOS с Нибиру»: Звуки Солнца на МКС могли неправильно интерпретировать – гелиосейсмолог

Сегодня, 06:30

Устрашающее «биение» Светила трудно назвать мелодичным и располагающим, складывается мнение, что это отпугивающий мотив, грядет Апокалипсис.

В современной науке очень много недосказанности и странностей, главным приоритетом изучения ученых становится среда обитания людей. Начиная от быта и заканчивая космическим пространством, эксперты пытаются осознать, где, зачем и почему пребывает человечество. Однако, в процессе изучения эксперты часто идут по неправильному пути исследований и делают ошибки в интерпретации полученных данных. Например, звуки Солнца записанные на МКС вероятно были также описаны не правильно. Дело в том, что гелиосейсмолог прокомментировал ситуацию и решился назвать новые сведения в вопросе изучения Планеты Х.

«Сигнал SOS с Нибиру, по моим подсчетам и предположениям сохранился в «биении Солнца», которое удалось записать астронавтам. На первый взгляд это неприметное гудение, но сравнив некоторые данные, я предполагаю, что это был отклик от Нибиру. Пока проводятся испытания и подсчеты вероятности такого развития событий, только отмечу, что Звуки Солнца на МКС могли неправильно интерпретировать и сделали большую ошибку. Есть вероятность, что на МКС услышали «азбуку Морзе» с Нибиру. Только главная задача теперь понять это звуки предупреждения о нападении или же это сигнал бедствия – жителям Нибиру грозит опасность», - уверен эксперт.

Если принять во внимание эти догадки, то странным кажется почему именно Солнце могло выдать секретные пода и посылы. Ответ по версии некоторых экспертов кроется в сакральной значимости Светила, которое очень давно служит центром энергии и силы в нашей Галактике. На данный момент, гелиосейсмолог не берется делать громких заявлений, но все же эта теория имеет место быть.

Может в скором времени, аннунаки прилетят к нам на Землю в поисках пищи и ресурсов, или же скорая встреча с загадочными жителями Нибиру закончиться началом межгалактической войны и мирового противостояния. Все это предстоит узнать ученым, конспирологам в ближайшем будущем.