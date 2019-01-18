«Сигнал SOS с Нибиру»: Звуки Солнца на МКС могли неправильно интерпретировать – гелиосейсмолог

Устрашающее «биение» Светила трудно назвать мелодичным и располагающим, складывается мнение, что это отпугивающий мотив, грядет Апокалипсис.
В современной науке очень много недосказанности и странностей, главным приоритетом изучения ученых становится среда обитания людей. Начиная от быта и заканчивая космическим пространством, эксперты пытаются осознать, где, зачем и почему пребывает человечество. Однако, в процессе изучения эксперты часто идут по неправильному пути исследований и делают ошибки в интерпретации полученных данных. Например, звуки Солнца записанные на МКС вероятно были также описаны не правильно. Дело в том, что гелиосейсмолог прокомментировал ситуацию и решился назвать новые сведения в вопросе изучения Планеты Х.
Если принять во внимание эти догадки, то странным кажется почему именно Солнце могло выдать секретные пода и посылы. Ответ по версии некоторых экспертов кроется в сакральной значимости Светила, которое очень давно служит центром энергии и силы в нашей Галактике. На данный момент, гелиосейсмолог не берется делать громких заявлений, но все же эта теория имеет место быть.
Может в скором времени, аннунаки прилетят к нам на Землю в поисках пищи и ресурсов, или же скорая встреча с загадочными жителями Нибиру закончиться началом межгалактической войны и мирового противостояния. Все это предстоит узнать ученым, конспирологам в ближайшем будущем.