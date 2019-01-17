Чертов круг или портал в параллельную реальность?: Зеленый остров в Ростове-на-Дону попал в ТОП загадочных мест России

Сегодня, 22:39

Таинственное место в середине Дона считается экспертами одним из самых мощных порталов в иные миры. Аномальная зона реки не уступает своим фактографическим материалом даже загадочному Малёбскому треугольнику в Перми.

В отличие от остальных мест с сильной энергетикой, Зеленый остров находится в самом Ростове-на-Дону, а не в глухом лесу или в непроходимых болотах, но, как и все места силы, Зеленый остров находится рядом с водой и не просто рядом, а в центре великой реки Дон, что делает его еще более привлекательным для исследователей аномальных явлений, потому что вода - самая могущественная стихия в мире, а значит, и остров может обладать самими необычными качествами.

Согласно свидетельствам некоторых очевидцев, Зеленый остров стал аномальной зоной после падения на него неопознанного летающего объекта в 1940 году, но поскольку в то время об НЛО еще ничего не слышали объект приняли за аппарат фашистской Германии, после чего доступ к месту крушения взяло под контроль НКВД, но в народ все-таки просочилась информация, что объект был дискообразным. Затем началась война и Ростов-на-Дону оккупировали фашисты, а особый контроль над островом взяли специалисты «Аненербе», которым руководил Генрих Гиммлер.

Каковы результаты исследований и что удалось узнать ученым СССР и Германии никому не известно по сей день. Возможно, где-то есть архивы на эту тему, но доступ к ним по-прежнему закрыт. Но никакой гриф «Совершенно секретно» не может изменить факты, которые указывают на то, что с островом что-то не так. Поэтому начиная с сороковых годов Зеленый остров в Ростове-на-Дону попал в ТОП самых загадочных мест России.

Среди самых распространенных аномалий очевидцы отмечают следующие: дикорастущие растения-гиганты, которые превышают размером «культурных» собратьев в 4-6 раз из-за чего местные прозвали их слишком крупные плоды «чернобыльскими».

Еще одно название, которое закрепилось за островом – «Чертов круг», потому что многие верят, что на Зеленом острове находится портал в параллельную реальность. Это с вязано с тем, что многочисленные туристы иногда просто исчезают на несколько часов, а потом появляются из ниоткуда и не могут объяснить, где они были и что с ними произошло, хотя со временем некоторым удается вспомнить, что они просто ходили вокруг одного места кругами.

Третье по значимости явление связано с «Черным камнем». Завсегдатаи острова рассказывают, что этот странный камень излучает какую-то особую силу, которую нельзя не почувствовать. Мнения о происхождении загадочного артефакта расходятся. Одни считают, что он прибыл на Землю из космоса, другие уверены, что местное образование. Но, одно несомненно, этот «камень» часто видят парящим в воздухе и издающим резкое жужжание, которое приводит к головным болям, а если к нему прикоснуться, то можно обеспечить себе ночные кошмары на многие годы.

Но самое главное – вода, окружающая волшебный остров. Она может менять свой цвет за минуты независимо от погодных условий. Многие уфологии уверены, что именно в воде может крыться тайна аномалий острова, и ее следует изучать в первую очередь.