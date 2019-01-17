Учёные собираются лечить рак вымирающими пихтами

Сегодня, 21:35

Команда китайских, французских и американских специалистов исследует три вида вымирающих деревьев в Китае.

Учёные отметили, что в данный момент все исследования проводятся вокруг пихты бешаньзунской (Abies beshanzuensis). Изначально в вымирающем из-за изменений климата виде дерева хотели найти молекулы, способные лечить ожирение и диабет. Однако изучив иголки и кору деревьев и не получив желаемого результата, китайские учёные обнаружили, что один из синтетических аналогов, созданный из молекул в лаборатории, являлся мощным и селективным ингибитором SHP2 – одной из целей при лечении рака.

Учёные предположили, что на этот ингибитор можно воздействовать более эффективно, и создали несколько модификаций соединений. Главные из них – 29 и 30 – испытали в связке с белками, способствующими распространению опухолей при раке и наоборот – необходимых для восстановления организма. Соединение 30, например, образует долговечную химическую связь с SHP2, прекращая его пагубное воздействие. Успех наблюдался и в работе с соединением 29. Пока учёные не знают, когда они собираются объявить о методе лечения любого рака при помощи пихт. Но пока они не закончат исследовать все возможности вымирающих пихт, вряд ли методики внедрят в практику.