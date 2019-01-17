Человек мог произойти от инопланетян: Учёные нашли неизвестного предка Homo sapiens

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То, что предками людей были обезьяны, прошедшие путь эволюции, является лишь одной из версий. Причём, очень сомнительной. Судя по всему, предки современного человека возникли внезапно и ниоткуда.

Это лишь подтверждает то, что человек мог произойти и от инопланетян. В пользу этого свидетельствует и то, что учёные нашли неизвестного ранее предка Homo sapiens.

Это открытие было сделано, когда азиатская популяция подверглась новому исследованию своего генома.

По данным современной науки, колыбелью человечества стала Африка. Около 80 тысяч лет назад оттуда произошёл массовый исход. Попутно происходило скрещивание с другими неадертальцами.

Однако, даже современная наука указывает на то, что при изучении древних геномов были найдены таинственные фрагменты. Они явственно указывают, что у землян мог быть совершенно другой, ранее неизвестный предок.

Учёные предполагают, что это гибрит неадертальцев, кроманьонцев и денисовцев. Однако, эти ветви изучены уже достаточно хорошо.

Таинственная третья ветвь может предполагать то, что первый человек произошёл именно от инопланетян. Отсюда и невозможность сравнивания геномов.

Как то не спешат инопланетяне их предоставлять нашим учёным. Новое исследование лишь приближает официальную науку к тому, что уфологи уже давно признали.

Человек – не потомок обезьяны. Он – из космоса, хотя и «маленький».