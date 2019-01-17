Эксперименты за гранью: В КГБ знали о лабораториях Нибиру в аномальной зоне в Перми

Сегодня, 17:57

Российские спецслужбы знают природу аномалий Молёбского треугольника, считают конспирологи. Инопланетные исследователи занимаются изучением человечества под контролем спецслужб, в обмен на доступ к результатам экспериментов.

Население Пермского края давно считает окрестности Молёбки – местом силы. Одним, посещение заповедных мест, дает силы и знания для исполнения заветных желаний, у других что-то отнимает, но эта зона у всех абсолютно посетителей вызывает страх и почтение.

Наследники древних знаний шаманов уверены, что эти места – дом для могущественных духов, поэтому приходит поклониться им и принести жертвоприношения, чтобы получить силу, которая исходит из порталов в другие миры.

Уфологи полагают, что паранормальные явления в аномальной зоне связаны с тем, что там находится база пришельцев и секретные лаборатории по изучения людей. В пользу своей теории эксперты приводят многочисленные свидетельства, подтверждающие появление НЛО именно над Пермским треугольником.

Конспирологи считают, что правы и те и другие, но они знают не все. Сторонники теории заговоров предполагают, что пришельцы с Нибиру и других планет действительно выбрали это место для высадки на Землю потому, что там находятся порталы в другое измерение, но духи – это не сверхъестественное проявление древних богов, а результат экспериментов инопланетян над людьми. Причем они уверены, что в КГБ не только знали о лабораториях Нибиру в аномальной зоне в Перми, но и разрешали пришельцам работать. А те взамен должны были делиться с сотрудниками спецслужб результатами исследований, некоторыми секретными технологиями и выполнять для агентов КГБ грязную работу – ставить эксперименты за гранью, от которых даже у Николы Теслы с его «Филадельфийским экспериментом» волосы бы зашевелились.

Так, например, непонятные темные сущности, которые часто встречаются в лесах Пермского края, могут быть людьми, над которыми поставили такой же опыт, как с эсминцем «Элдридж», в результате которого человеческое тело стало нестабильной энергетической субстанцией. Поэтому эти темные фигуры то появляются, то исчезают на пути туристов и исследователей.

Некоторые эксперты также допускают мысль, что сотрудничество инопланетян с землянами не закончилось после упразднения КГБ. Сейчас, вероятно, секретные лаборатории работают на благо и под прикрытием организаций с теми же функциями и задачами, просто теперь они иначе называются.