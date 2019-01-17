Марсианин Ной пережил Всемирный потоп на Красной планете, после чего был отправлен на Землю - исследование

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Библейская история про удивительное спасение последнего праведника, который также сохранил все виды земной фауны (каждой твари по паре), подвергнуто сомнению.

Как сообщает исследователь Скотт Уоринг, марсианин Ной пережил Всемирный потоп на Красной планете, после чего был отправлен на Землю, чтобы в преддверии глобальной катастрофы, сохранить марсианскую белковую жизнь. Когда на Земле океанские воды доминировали над сушей, Луны не было, а значит, приливы и отливы так же отсутствовали по вполне объективным причинам. Только после того, как первый колонист Ной начал осваивать новые территории, Земле был предоставлен уникальный спутник, тщательно выполняющий функции сохранения жизни и регулярную смену сезонных условий. В принципе, если говорить языком религиозных догматов, марсианин Ной и стал первым обитателем Эдема.

Напрашивается вопрос, откуда проистекают фантастические гипотезы Уоринга. Ответ – зафиксированный спутником NASA остов ковчега Ноя. Сооружение по своим параметрам и конфигурации полностью соответствует библейским описаниям. Уфолог пользуется принципом «от обратного», если его теории не опровергнуты учеными, то значит, они имеют право на существование. Напомним, что именно Уоринг рассекретил множество снимков и видеофайлов NASA, которые явно доказывают существование цивилизации на Марсе. Хронологические сравнения, лишь усиливают достоверность отчетов знаменитого уфолога.