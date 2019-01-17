Под угрозой вымирания оказались более половины видов дикого кофе

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В мире существует 124 вида дикого кофе. Ученые доказали, что большая половина из них уже находится под угрозой полного исчезновения.

В специализированном научном журнале Science Advances появилась статья. Которая рассказывает об исчезающих видах дикого кофе. Такая ситуация. Доказали исследователи, происходит из-за резкой смены климата на планете, болезней и уменьшению количества лесов.

Известно, что кофе является самым популярным напитком в мире — в день на Земле его выпивают свыше двух миллиардов чашек. На данный момент есть два основных культивируемых вида этого растения — аравийский, из которого получается сорт Арабика, и конголезский, зерна которого превращают в Робусту. Однако для обеспечения защиты от вредителей, болезней и меняющихся условий, необходимо иметь возможность скрещивать растение с дикими видами.

Доказано, что 13 видов кофе уже находятся в условиях критической опасности, тогда как 40 сортов классифицированы, как потенциально исчезающие, а 22 — как уязвимые. По словам ученых, ухудшение статистики связано с изменениями климата и распространением болезней. Немаловажно и влияние человеческого фактора на ситуацию: вырубка лесов наносит ощутимый вред всей кофейной индустрии.

Исследование климата в Эфиопии за последние 40 лет указывает на продолжающееся уничтожение естественной среды обитания для аравийского кофе. Напомним, что потребление кофе — это далеко не единственный и даже не самый эффективный способ возобновить трудовую деятельность.