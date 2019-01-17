Время знамений и Нибиру прошло: За три дня до кровавого Крещения Иерусалим накрыл снежный шторм

Сегодня, 16:52

Четыре предсказания Торы сбылись и Апокалипсис уже начался, считают конспирологи. Центр трех мировых религий и самое священное место для большинства верующих, выбран для последнего сокрушительного удара, который уничтожит человечество.

Любой человек, независимо от веры и степени религиозности знает, что когда Бог гневается на своих детей, на Земле происходят небывалые стихийные бедствия. Именно так воспринимают многие верующие сегодняшние погодные явления в Израиле: Иерусалим накрыл мощный снежный шторм, причем произошло это по странному и, как считают некоторые священнослужители зловещему, совпадению, за три дня до Крещения.

Для теплого Израиля снег действительно является аномалией. Такие природные явления приводят к настоящему светопреставлению. Парализовано движение, не работают предприятия, а жителям и гостям города рекомендуют не выходить на улицу без необходимости. По данным некоторых служб потребление электроэнергии уже возросло в несколько раз. Коммунальщики и спасатели приведены в полную готовность.

По мнению исследователей, снежный шторм ознаменовал собой начало Конца света и Второе пришествие Христа. Некоторые эксперты не верят в совпадения. Они считают, что разгул стихии именно в Иерусалиме и именно за три дня до Крещения указывает на то, что время знамений и возможного влияния гравитационного поля Нибиру на катаклизмы уже прошло. Грядет Судный день и пришествие Миссии.

Несколько месяцев назад эксперты уже предупреждали, что сбылось третье знамение Конца света – из Стены плача выпала змея.

Оставалось дождаться четвертого – религиозного противостояния, которое разрушит существующий порядок. Ждать долго не пришлось – президент Украины Порошенко спровоцировал раскол РПЦ. Это означает, согласно древним писаниям, что прихода Миссии или Христа следует ожидать по разным оценкам в период с конца декабря 2018 года до апреля 2023 года.

Но, как считают верующие, Второе пришествие Христа или Миссии не означает гибель человечества. Все праведники обретут Царство небесное или благоденствие на обновленной Земле, в зависимости от толкования разными конфессиями древних текстов. Люди больше не будут болеть, исчезнет ложь, зависть, предательство и наступят лучшие времена. Что касается неверующих людей или грешников, то им уготована мрачная участь в неблагоприятных для жизни условиях, причем продлиться она может очень долго.