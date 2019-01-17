Найденный «Хронометр дьявола» отсчитывает последние часы существования Земли

Вчера, 23:30

На престижном мировом аукционе, мало кого заинтересовал лот под названием «ХД», тем более что цена неизвестного предмета, обозначенного, как раритетный артефакт, начиналась от 100 тысяч долларов.

Несмотря на флер таинственности, за обладанием артефакта разразилась настоящая битва, оставившая позади торги великих мастеров живописи и скульптуры. В спор вступили двое весьма скромно одетых людей, которые представляли интересы (судя по повышениям ставок) весьма влиятельных людей. Уже на следующий день известный конспиролог Скотт Уоринг предположил, что разыгрывался найденный в пустыне Гоби «Хронометр дьявола», который отсчитывает последние часы существования Земли. Об этом предмете никогда не упоминали историки, археологи и коллекционеры. «ХД», в свое время, интересовал лишь Адольфа Гитлера, помешанного на оккультизме и представителей кланов Моргана и Ротшильда.

Итак, исходя из веси Уоринга, «Хронометр дьявола» стал своеобразным мерилом продолжительности существования цивилизации. Время, как одно из физических измерений, было подчинено субъективному процессу оценки действий человечества, в любую историческую эпоху. Стрелки, показывающие часы и минуты, могли замедлять или же, наоборот, убыстрять свой ход, что являлось своеобразным отчетом для некого Вселенского разума. В настоящее время неизвестно, кто из вершителей мировой политики купил «ХД», 20 лет назад минутная стрелка была зафиксирована за десять минут до полночи. С тех пор много чего произошло в мире жестокого, несовершенного и крайне опасного. Так что, Апокалипсис не обязательно является выдумкой религиозных конфессий.