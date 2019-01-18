Ученые нашли способ борьбы с белком, маскирующим раковые клетки

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Ученые нашли способ обнаружения опухолевых клеток на более ранних стадиях их распространения. Возможно, теперь появится шанс не только предотвращать развитие заболевания, но и лечить более тяжелые формы онкологии.

Исследователи одного из Университетов Калифорнии в своих исследованиях обнаружили белок, который делает опухолевые клетки недоступными для иммунной системы: она их просто не видит. Суть в том, что на первоначальных этапах своего развития, чтобы обеспечить свой рост, раковые клетки вырабатывают специфичный белок PD-L1. Этот белок как бы обволакивает растущие клетки, тем самым «защищая» их от иммунной системы. Таким образом, достаточно долгое время растущие клетки незаметны организму, это приводит к тому, что о болезни узнают уже на более поздних стадиях, когда противостоять ей становится уже сложнее.

Сейчас ученые создали специальный препарат, который уничтожает защитные свойства PD-L1, тем самым давая иммунной системе возможность идентифицировать опасные клетки и вовремя их уничтожать.

В настоящее время исследователи пытаются определить, может ли данный препарат «быть полезным» при лечении более тяжелых форм онкологии. Основной упор в своих исследованиях ученые делают на рак печени, который занимает второе место в мире по причине смертей. Одновременно с раком печени результат может быть получен при предотвращении онкологии легких, лимфомы и толстой кишки.

Не так давно ученые Университета в Испании обнаружили в чернилах, используемых при печати чеков в магазине, вещество бесфенол, которое оказывает влияние на гормональные изменения организма. Данное вещество может стать причиной опухолей, аутизма и бесплодия.