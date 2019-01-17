«Последнее Крещение в проруби»: Наклон Земли может усугубить таяние Антарктики и «растопить» вечные ледники – ученые

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С 1979 по 1990 год континент терял около 40 гигатонн льда в год, а с 2009 по 2017 год он терял в среднем 252 гигатонны льда в год, что уже наталкивает на разрушительные и необратимые изменения Земли.

По мере того, как уровни углекислого газа парникового газа поднимаются и нагревают земной шар, лед Антарктиды станет более уязвимым для циклов в астрономическом масштабе, особенно наклон нашей планеты, когда она вращается вокруг своей оси. Такое заявление сделали ученые после подведения итогов исследования таяния Антарктики. Новые результаты наблюдений показывают, что за 30 млн лет истории ледяные щиты Антарктиды наиболее сильно реагировали на угол наклона Земли к своей оси. Когда лед отправляется в океаны, взаимодействуя с течениями, которые могут принести теплую воду, чем провоцируют изменения уровня мирового океана. Эффект наклона достиг пика, когда уровни углекислого газа были похожи на показатели, о которых говорили эксперты десять лет назад. Поскольку уровень углекислого газа превышает 400 частей на млн, климат станет более чувствительным к наклону или наклону Земли, сообщают исследователи в январе. 14 в журнале Nature Geoscience.

«Очень важным является количество углекислого газа в атмосфере», - сказал соавтор исследования Стивен Мейерс, палеоклиматолог из Университета Висконсина, Мэдисон.

Сценарий с высоким углекислым газом и высоким углом наклона может быть особенно разрушительным для льда толщиной в несколько миль, покрывающего Антарктиду. Известно, что в течение примерно 40 тыс. лет ось Земли наклоняется вперед и назад «как кресло-качалка», сказал Мейерс. В настоящее время этот наклон составляет около 23,4 градуса, но он может быть всего лишь 22,1 градуса или 24,5 градуса, что отражается на климате Земли. Используя данные из источников, исследователи собрали воедино историю Антарктики от 34 млн до 5 млн лет назад. Примерно с 34 миллионов лет до 25 миллионов лет назад углекислый газ был очень высоким (600-800 ppm), и большая часть льда Антарктиды была наземной, а не в контакте с морем. Исследователи обнаружили, что ледовое продвижение и отступление континента были относительно нечувствительны к наклону планеты в это время. Примерно 24,5-14 млн лет назад атмосферный углекислый газ сократился до 400-600 ppm. Ледяные щиты все чаще уходили в море, но плавучего льда было немного. В это время планета стала достаточно чувствительной к наклону земной оси, и показали, как «плавился лед».

Эта история создает проблемы для будущего Антарктиды. В 2016 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли превысил 400 ppm, постоянно. Последний раз в геологической истории Земли, когда углекислый газ был таким высоким, в Антарктиде не было круглогодичного морского льда, сказал Леви.

«Уязвимые морские ледовые щиты Антарктики почувствуют влияние нашего нынешнего относительно высокого наклона, и потепление океана на границах Антарктики будет усилено», - сказал эксперт.

Другая группа исследователей сообщила, что скорость таяния Антарктики уже в шесть раз выше, чем это было всего несколько десятилетий назад. Исследователи обнаружили, что в период с 1979 по 1990 год континент терял около 40 гигатонн льда в год. В период с 2009 по 2017 год он терял в среднем 252 гигатонны льда в год. Исследователи в настоящее время изучают небольшие вариации чувствительности к наклону Земли, которые происходят по трем широким шаблонам, которые они нашли, но основное сообщение уже ясно, сказал Леви. Есть опасение, что Крещение в 2019 году может быть последнее Крещение в проруби из-за глобальной ситуации с климатом.