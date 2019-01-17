Ученые рассказали, как петрушка может навредить женскому здоровью

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Петрушка способна вызывать серьезную инфекцию, говорят гинекологи.

Британские ученые призывают женщин не слушать новомодные советы из Интернета, которые способны только нарушить здоровье. Дело в том, что в одном модном глянцевом издании появилась статья о том, как женщины могут вызывать менструацию при помощи петрушки. В статье говориться, что петрушка - это естественное средство, которое может стимулировать или увеличивать менструальный поток. «Петрушка может помочь смягчить шейку матки и выровнять гормональный дисбаланс», - говориться в статье.

Однако ученые и гинекологи призывают женщин не вводить корень и листья петрушки во влагалище, как рекомендуется в статье. Гинекологи утверждают, что это может быть чрезвычайно опасным и в некоторых случаях даже грозит смертельным исходом.