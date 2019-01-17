«Нас обманули»: NASA могло показать осколки Нибиру, выдав их за астероиды

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Двойной астероид Ultima Thule принадлежит планете-убийце Нибиру и является ее частью, которая возникла после столкновения небесного тела с Плутоном. Теперь Земля окружена сразу несколькими опасностями - убеждены конспирологи.

Национальное управление по аэронавтике NASA могло показать осколки Нибиру, выдав их за спаренные астероиды. Такого мнения придерживаются сторонники теории заговора, которые утверждают, что нас обманули для того, чтобы не сеять панику из-за существования планеты Нибиру, которая способна разрушить нашу Землю.

По версии конспирологов, космический объект образовался во время прохождения Нибиру вокруг Плутона, из-за чего произошло столкновение. Из-за очень слабой структуры Звезды смерти, по словам конспирологов, при столкновении часть планеты откололась, и Нибиру сбилась со своей траектории. Именно тогда она начала держать курс на Землю - спаренные куски Нибиру также предоставляют опасность для нашей планеты, поскольку через несколько лет могут оказаться возле нас.

Учитывая, что спаренные куски Нибиру являются самым отдаленным объектом, это во многом объясняет скорость передвижения планеты по Солнечно системе. Звезда смерти во главе с ануннаками, к слову, пресекает попытки вмешательства землян в их космические дела - связь с зондом, сделавшим снимки Ultima Thule, была оборвана по причине, как утверждают в NASA, своеобразного солнечного затмения. Именно Нибиру, как убеждены конспирологи, перебивает сигналы и связь между зондом и Землей, о чем нацуправлению должно быть известно.

Планета теперь вдвойне в опасности - с одной стороны ее атакует Нибиру, с другой есть перспектива падения осколков Нибиру на Землю, что может свидетельствовать о предстоящем апокалипсисе. Но для чего именно ануннаки пытаются уничтожить нашу Землю, и почему они так враждебно настроены против человечества - еще придется выяснить.