В России ученые создали новый вид силикона: Он дешевле и качественнее

Сегодня, 12:34

Популярность такого материала как силикон растет с каждым днем, ведь его употребляют во всех отраслях промышленности и медицине. Российские специалисты создали новую, более дешевую и качественную его разновидность, которая на рынке станет популярной.

В начале ХХ века был открыт уникальный материал – силикон, который быстро завоевал популярность и стал востребованным во многих отраслях. На сегодняшний день полимерные материалы из силикона можно найти практически повсеместно, начиная со смазки для машин и заканчивая кухонной утварью и ракетами. Несмотря на их широкое применение, у всех них есть один общий недостаток – они отличаются низкой механической прочностью и практически не взаимодействуют с другими полимерами. Это заметно ограничивает их применимость в медицинских, бытовых и научных целях.

Расширить возможности силикона можно в результате создания его чистого материала. Ученые уже неоднократно пытались создать такой силикон, однако все существующие методики их синтеза оказались слишком дорогими или сложными для промышленного применения. После нескольких лет исследования российские химики открыли относительно простой и дешевый метод проведения подобных реакций, экспериментируя с молекулярным кислородом и катализаторами на базе кобальта, актиния и некоторых органических соединений.

Сообщается, что несколько новых разновидностей гибридного силикона, соединенного с молекулами салициловой кислоты и некоторых других органических соединений. Некоторые из этих материалов, как отмечают химики, можно использовать в качестве замены для полиэтилентерефталата.